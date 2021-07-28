Один з найдосвідченіших пілотів України Ігор Табанюк загинув на Прикарпатті

Про загибель Ігоря Табанюка на Прикарпатті сказали його друзі / Сюжет ТСН

В результаті аварії легкомоторного спортивного літака на Прикарпатті загинув один з найдосвідченіших пілотів України Ігор Табанюк. Професійний льотчик здійснив свій перший політ ще 40 років тому. Він займався розвитком малої авіації в Коломиї. Пілот переїхав туди ще у 1985 році разом зі своєю дружиною.

Про загибель Табанюка стало відомо кореспондентам ТСН від друзів льотчика. Його добре знали в Україні. Саме з Табанюком ведучий 1+1 Дмитро Комаров встановив рекорд максимальної кількості відвідувань аеродромів в країні всього за 3 доби. Табанюк безліч разів був героєм сюжетів ТСН про малу авіацію.

Відомо, що Ігор Табанюк був професійним льотчиком, головою громадської організації Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації, яка працювала над розвитком аеропорту малої авіації у Коломиї. Перший свій політ Табанюк здійснив 40 років тому, він займався розвитком малої авіації у Коломиї.

Табанюк - син військового пілота. Народився льотчик у Узбекистані, закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище. Разом з дружиною переїхав до Коломиї у 1985 році.

В училищі льотчик літав на L-39 і МіГ-21. Пізніше йому вдалося освоїти Як-28 і Су-24 МГ. протягом 6 років командував ескадрильєю у Коломиї, був заступником командира полку з льотної підготовки.

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Загинули і троє іноземних громадян, які перебували в літаку під час польоту.

Главред повідомляв: у середу, 28 липня, у Івано-Франківській області, біля села Шепарівці Коломийського району на приватний будинок впав легкомоторний спортивний літак. Після падіння повітряного судна сталася пожежа.

ЗМІ з посиланням на МВС стверджували, що загинув легендарний український льотчик Ігор Табанюк. Загинули і три громадянина США.