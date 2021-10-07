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Один шанс зі ста: у Дніпрі лікарі врятували бійця ЗСУ з наскрізним кульовим пораненням голови

7 жовтня 2021, 11:47
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Наразі прооперований пацієнт проходить реабілітацію у Львівському клінічному військово-медичному центрі. Андрій у свідомості та може говорити.

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Військовий дістав наскрізне і діаметральне поранення голови / скріншот

У Дніпрі лікарі провели багатогодинну складну операцію, в результаті якої їм все ж таки вдалося врятувати українського військового, який дістав наскрізне діаметральне кульове поранення голови.

На даний момент пацієнт проходить реабілітацію у Львівському клінічному військово-медичному центрі. Чоловік перебуває в свідомості й може говорити.

"Зараз Андрій дуже успішно продовжує реабілітацію у Львівському клінічному військово-медичному центрі. І знову сенсація - повна свідомість. Це найкращі військові лікарі, які за 7 років стали нашими найближчими фронтовими друзями", - написав у Facebook директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, заслужений лікар Сергій Риженко.

Нейрохірург Андрій Сірко додав, що лікарям провести операцію з таким неймовірним результатом дозволив сучасний операційний нейрохірургічний мікроскоп. Він розповів, що за 7 років війни на Донбасі лікарі провели півтори тисячі надскладних операцій.

Сірко підкреслив, що летальність з наскрізними і діаметральними пораненнями становить 99%.

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Як повідомляв Главред, у Львові медики провели першу в Україні трансплантацію легенів і першу трансплантацію серця дитині. Серце пересадили 13-річному хлопчикові, а легені - 56-річному чоловікові.

Донор - 54-річний чоловік, який помер внаслідрок інсульту. Згоду на трансплантацію дала його дружина.

Пізніше стало відомо, як почувається Макс - перша дитина в Україні, якій пересадили серце.

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