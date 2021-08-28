Одіозна професорка поскаржилася на "русский мир" та хоче повернутися до вишу

Одіозна письменниця поскаржилася на життя

Одіозна українська письменниця Євгенія Більченко, яку вигнали з університету Драгоманова за проросійські погляди, поскаржилася, що виявилася не потрібною своїм соратникам по "русскому миру".

Скандальна професорка скаржиться в Facebook, що залишилася без роботи і її ніхто не "підібрав" – ні Росія, ні "хоча б ОПЗЖ".

Вона поскаржилася, що зробила "стрибок із професора кафедри до маргінала-фрілансера без майбутнього, повністю нерукопожатного".

Вона зізналася, що чекала, поки її хтось "підбере", але в ОПЗЖ відмовилися приймати професора на посаду журналіста, а в Росії вона також виявилася не потрібною.

"Матінку мою теж в мені щось бентежить", - написала Більченко про РФ.

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Тепер професору доводиться виживати, щоб заробити хоч якісь гроші. Вона займається літературними підробітками. Більченко скаржиться, що зараз їй доводиться "цілодобово фрілансити" – вона втратила весь вільний час, ім'я вченого і реалізацію себе як письменниці.

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У той же час вона погрожує повернутися до університету Драгоманова, адже за словами професорки, її так і не звільнили і трудова книжка знаходиться ще у виші.

"За законом мені повинні запропонувати три місця. І, так, смішно, але мене вони так і не звільнили. Замість цього пішли з роботи деякі затяті прихильники цькування. Тепер - час гамбіту", - написала Більченко.

Судячи зі слів Більченко, вона може "на зло" повернутися до університету.

Раніше Главред писав про те, що викладача Євгену Більченко, яка кілька місяців тому зізналася, що підтримує агресію Росії і називає Україну "американською колонією", нарешті звільнили з Університету Драгоманова, де вона працювала останні роки.