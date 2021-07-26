Одіозного екс-нардепа Семенченка знову кинули за грати

Колишнього нардепа знову помістили за грати / Главред

У понеділок, 26 липня, колишнього народного депутата Семена Семенченка знову взяли під варту - як відомо, менше двох тижнів тому йому пом'якшили запобіжний захід до домашнього арешту, йдеться на сторінці політика в Facebook.

Згідно з інформацією, Солом'янський районний суд Києва прийняв рішення про взяття Семенченка під варту.

Відзначити, 14 липня йому змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Семенченко повинен був прибувати на вимогу до слідчого, не виходити з дому без дозволу, утримуватися від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю.

Справа Семенченка-про що раніше повідомляв головред:

24 березня СБУ затримала колишнього нардепа від партії Самопоміч Семена Семенченка, а також "агента НАБУ" Євгена Шевченка.

Їх підозрюють у створенні незаконного збройного формування- "приватної військової компанії" (стаття 260 Кримінального кодексу України).

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За версією слідства, Семенченко і Шевченко є можливими організаторами та учасниками схеми з незаконного (поза митним контролем) ввезення в Україну з Росії зброї та військових запчастин, які згодом продавали державним оборонним підприємствам за завищеними цінами.

Євгенія Шевченко вийшов із СІЗО під заставу в 5 мільйонів гривень.

Для Семенченка суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування в СІЗО без права внесення застави.