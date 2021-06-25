"Одного разу я стану мером": блогер викликав Кличка на баттл і отримав відповідь у віршах

Іван Марунич зачитав веселий реп про Кличка і його політичну кар'єру / Скріншот

Український блогер, соліст гурту Karta Svitu Іван Марунич зачитав реп-композицію "Одного разу я стану мером" і пожартував над головою КМДА Віталієм Кличком. Відеоролик блогер опублікував на своїй сторінці в Facebook і не очікував, що отримає відповідь від самого мера, якого зазначив у публікації, додавши питання: "Віталій Кличко, як вам?".

У пісні блогер використовував нарізку із фраз і заяв Кличка, сказаних під час громадських заходів.

"Перше, з чого я почну роботу, розклею на білбордах своє фото. Нехай на початку 21 сторіччя усі звикають до мого обличчя. О 12:00 проводитиму брифінги, казатиму про плани, казатиму про підсумки. Мене цитуватимуть дорослі та діти: Щоб холодна вода перетворилась в гарячу, її потрібно підігріти", - так Марунич висвітлив діяльність Віталія Кличка.

Пісня мабуть сподобалася Кличко. Він назвав її хітом і розмістив в Instagram-stories.

Мер Києва з креативною відповіддю не запізнився. У коментарях під відео Кличко написав: "А вам таке як?" і відповів блогеру віршем, в якому порадив далі займатися музикою і не думати про кар'єру політика через її "безсонні ночі".

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"Навіщо тобі ті безсонні ночі, кожен від тебе щось постійно хоче. Подивимось, скільки ти зможеш протриматись, музикою краще продовжуй займатись", - з гумором відповів Кличко.

Баттл блогера і мера розвеселив мережу. Користувачі написали безліч коментарів як на користь Марунича, так і на користь Кличка і навіть просили запустити пісню по радіо.

Нагадаємо, у Чехії поліція провела найбільшу спецоперацію " Кличка", в ході якої затримали чотирьох українців за звинуваченням у нелегальних поставках дешевої робочої сили з України на чеський ринок праці. Розслідування цієї схеми стало однією з найбільших поліцейських операцій в Чехії за останні роки. У ній взяли участь близько 100 співробітників поліції і більше 50 співробітників митниці.