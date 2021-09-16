Одну зі шкіл на Прикарпатті атакували отруйні змії

Школу атакували гадюки / 1zoom.ru

В одній зі шкіл Івано-Франківської області виявили небезпечних гадюк - їм вдалося заповзти до приміщення і навіть облаштувати там своє "гніздо". У підсумку довелося звертатися до рятувальників, щоб виловити всіх плазунів, віднести їх подалі до лісу і випустити, розповіли в Управлінні з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

Змій побачили у школі по вул. Галицькій, 22 у селі Городниця у Коломийському районі. Інцидент трапився 13 вересня в денний час, коли діти ще навчалися.

Спочатку в коридорі одна з вчительок побачила гадюку, яку потім працівники школи самостійно змогли спіймати. Але потім були помічені ще дві змії.

"Надзвичайники витягли одну аж з-під плінтусу, вона забилася під плінтус, другу - з-під батареї. Рятувальники навіть застосовували спеціальний інструмент, щоб порозрізати, подивитися, чи немає їх більше", - передає Суспільне з посиланням на розповідь спікера ДСНС на Прикарпатті Христину Перцович.

Також зазначається, що будівля школи досить стара. У ній навчаються близько 60 учнів.

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Рятувальники вважають, що змії заповзли до школи з вулиці, бо двері закладу були відчинені, а поріг - низький.

Гадюка є найпоширенішою отруйною змією в Україні.

У нашій країні водиться три види гадюк:

гадюка Нікольського,

степова гадюка

звичайна гадюка.

Отрута гадюки викликає крововилив, і може навіть привести до летального результату. При попаданні отрути в кров загальна реакція може розвиватися відразу або через деякий час - півгодини, годину, але найчастіше це відбувається через 15-20 хвилин. У людини виникає млявість, головний біль, нудота, іноді блювота, прискорений пульс, запаморочення. Найбільш токсичною отрута гадюки буває навесні.

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