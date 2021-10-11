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Офіційна COVID-статистика в Україні занижена в 4 рази - епідеміолог

11 жовтня 2021, 06:41

У регіонах центри з контролю захворюваності не встигають вносити дані до загального реєстру. Система профілактичної медицини вже не може впоратися з викликами.

коронавірус
Реальна коронавірусна статистика відрізняється від офіційної в рази, вважає Александрін / Фото Reuters

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршуватиметься. Всі тенденції, які ми спостерігаємо останнім часом, до цього ведуть. Такий прогноз озвучив лікар-епідеміолог, засновник NEGIC, голова ГО Інфекційний контроль в Україні Андрій Александрін.

При цьому лікар розповів в інтерв'ю виданню Obozrevatel, що COVID-статистика в Україні занижена. Станом на 6 жовтня за даними Центру громадського здоров'я МОЗ, кількість позитивних тестів за добу склала 24 тисячі, а офіційно зареєстрованих нових випадків лише 12 тисяч.

"Це говорить про те, що насправді кількість виявлених позитивних тестів удвічі більша, ніж кількість нових випадків. Тобто в регіонах центри з контролю захворюваності не встигають вносити дані до загального реєстру. На сьогоднішній день система профілактичної медицини вже не може впоратися зі своїми викликами. Я думаю, що у нас статистика відрізняється від реальної щонайменше в 4 рази", - зазначив Александрін.

Епідеміолог додав, що більш ніж за півтора року Україна так і не змогла вибудувати якісну систему епідеміологічного нагляду, яка повинна показувати, які штами циркулюють на території України, яка кількість нових випадків захворювання і які тенденції нас очікують.

читайте такожРахунок піде на тижні: експерт розповів про повну безпорадність України перед пандемією COVID-19"Це накладається на те, що у нас дуже низьке охоплення вакцинопрофілактикою населення, особливо груп ризику. Ми так і не змогли налагодити цей процес. Тому ми будемо відзначати важкий перебіг COVID-19 і смертність, передусім серед груп ризику", - резюмував він.

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Коронавірус в Україні

В Україні станом на неділю, 10 жовтня, 16 областей України відповідали показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Але перелік професій, для яких щеплення обов'язкові, можуть розширити. У нього можуть внести всіх працівників державних установ, організацій і підприємств, соціальних працівників і співробітників поштових послуг.

Відсоток людей, які мають протипоказання до введення вакцини від COVID-19, дуже маленький, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, є так звані абсолютні медичні протипоказання - ситуації, коли вакцину в жодному разі не вводять людині. "Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість - непереносимість одного з компонентів препарату", - сказав він.

viber
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