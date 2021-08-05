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Офіс генпрокурора розкриє правду про Іловайську трагедію

5 серпня 2021, 18:22

Службою безпеки України вже направлені відповідні клопотання про розсекречування документів.

Іловайськ
Іловайська трагедія / соцмережі

Офіс генпрокурора розсекретить матеріали кримінальної справи про Иловайску трагедію, розслідування якого ведеться вже майже 7 років.

Таке рішення озвучила генпрокурор України Ірина Венедіктова 5 серпня, підкресливши, що суспільство має знати правду.

Під час зустрічі з рідними військових, загиблих, полонених або зниклих безвісти під Іловайськом, Венедіктова розповіла про рішення розсекретити матеріали справи про організацію і самі бойові дії в районі міста.

"Службою безпеки України вже направлені відповідні клопотання про розсекречення документів до Генерального штабу ЗС України та інших органів для прийняття відповідних рішень", - сказала вона.

Венедиктова додала, що на офіційному сайті Офісу генпрокурора буде розміщений спеціальний розділ про Іловайську трагедію, в якому міститимуться інформація про хід і результати слідства і розсекречені матеріали справи.

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"Нами прийнято рішення про необхідність розсекречування матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська. Службою безпеки України вже направлено відповідні клопотання про розсекречення документів до Генерального штабу ЗС України та інших органів для прийняття відповідних рішень. Зараз ми працюємо над удосконаленням офіційного веб-сайту офісу Генерального прокурора і маємо намір розмістити на ньому відповідний розділ, присвячений "Іловайським подіям", де кожен зможе в будь-який час отримати інформацію про хід і результати слідства, а також ознайомитися з фотокопіями розсекречених матеріалів. Суспільство має знати правду", - зазначила Венедіктова.

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Іловайська трагедія - що потрібно знати

29 серпня 2021 року Україна втретє відзначатиме День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни.

Дата 29 серпня пов'язана з пам'яттю про Іловайску трагедію 2014 року, коли після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом на Донбасі. У боях за Іловайськ загинули 366 українських військових, а ще 429 українських захисника отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 бійців потрапили в полон, 24 військових зникли безвісти.

Як відомо, в середині серпня 2014 року українські військові взяли під контроль більшу частину Іловайська, але 23-24 серпня в район бойових дій увійшли російські війська, в результаті чого українські захисники опинилися в оточенні.

Бойовики і російські військові спочатку погодилися випустити українців - 30 серпня був створений коридор, але російська сторона порушила домовленості і коли українські військові організованими колонами почали рух з міста, їх обстріляли. Втрати під Іловайськом стали наймасштабнішими для українських сил за час бойових дій на Донбасі.

ГПУ іловайський котел іловайська трагедія Офіс генпрокурора Ірина Венедіктова
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