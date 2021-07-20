Вогняна війна за спадщину: на Буковині брат підпалив будинок сестри з дитиною всередині

В результаті підпалу згорів будинок, де жила маленька дівчинка / cv.npu.gov.ua

У селі Клішківці Чернівецької області 23-річний чоловік підпалив будинок, в якому перебувала 4-річна дитина.

Злочин скоїв рідний брат господині будинку, повідомляє ГУНП в Чернівецькій області.

За даними правоохоронців, чоловік прийшов у будинок своєї рідної сестри і між ними виникла суперечка на ґрунті перерозподілу спадщини після смерті батька.

У розпал конфлікту буковинець схопив ємність з невідомою речовиною і погрожував підпалити будинок. Сестра намагалася перешкодити йому зробити цей вчинок, в результаті чого брат вдарив її каністрою.

Щоб покликати на допомогу жінка вибігла на вулицю, а коли повернулася в кімнату, побачила, що чоловік облив приміщення невідомою речовиною і підпалив, після чого зник.

Реклама

Господиня стала рятувати свою малолітню дитину і вибігла з нею у двір. Жінка отримала незначні опіки тіла, проте від госпіталізації відмовилася.

/ cv.npu.gov.ua

Після підпалу чоловік пішов до свого будинку, який знаходиться по сусідству, і закрився там. За фактом вчинення протиправних дій слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15 (замах на злочин) та пунктом 2 частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

/ cv.npu.gov.ua

Правоохоронці вилучили речові докази з місця події. Наразі встановлюється сума завданих збитків. Слідчі поліції вже повідомили затриманому про підозри.

/ cv.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося про трагедію в селі Нова Могильниця на Тернопільщині-там під час пожежі загинула 2-річна дівчинка. А її батьки в цей час спокійно дивилися телевізор. Старші брати і сестри в свою чергу пішли на річку.