Вогняна ДТП на Харківщині: авто розірвало навпіл, є постраждалі

ДТП в Харківській області / kh.dsns.gov.ua

У Харківській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з лобовим зіткненням легковий автомобіль розірвало навпіл.

Як розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, аварія сталася в п'ятницю вранці, 21 травня, близько 7 ранку в селі Лісове Малоданилівської селищної ради Харківського району.

В результаті зіткнення двох авто ГАЗ 31029 і Subaru Forester, перша машина розлетілася на дві частини, а її моторний відсік загорівся.

/ kh.dsns.gov.ua

Рятувальникі, які прибули на місце ДТП, загасили загоряння.

/ kh.dsns.gov.ua

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