Вогняна ДТП на Харківщині: авто розірвало навпіл, є постраждалі

Автомобіль ГАЗ розлетівся на дві частини, моторний відсік загорівся.
У Харківській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з лобовим зіткненням легковий автомобіль розірвало навпіл.
Як розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, аварія сталася в п'ятницю вранці, 21 травня, близько 7 ранку в селі Лісове Малоданилівської селищної ради Харківського району.
В результаті зіткнення двох авто ГАЗ 31029 і Subaru Forester, перша машина розлетілася на дві частини, а її моторний відсік загорівся.
Рятувальникі, які прибули на місце ДТП, загасили загоряння.
Резонансна ДТП у центрі Києва:
- У Києві 1 травня на перехресті вулиці Саксаганського та Антоновича колишній санлікар Києва на пішохідному переході збила і переїхала дівчину.
- Постраждала Наталія Дика розповіла, що водій так і не зустрілася з нею і заявила, що у неї нібито немає грошей, щоб компенсувати лікування.
- Водієм Nissan Juke виявилася Ірина Козлова, яка 12 років обіймала посаду головного санітарного лікаря міста Києва, а в останні роки очолювала СЕС Шевченківського району.
Автор: Олексій Тичина