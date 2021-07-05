"Пограбування століття" у Тернополі: злодій не виявив грошей у касі, тому поцупив пельмені

У Тернополі злодій не виявив грошей у касі, тому втік з пельменями / Скріншот відео з youtube.com

Зухвале пограбування сталося в Тернополі - там злодії навідалися до магазину напівфабрикатів двічі за ніч. Це були різні грабіжники - одні потягли гроші з каси, а інший зловмисник — пельмені.

Як йдеться на сторінці торгової марки пельменів у соцмережі, магазин домашніх напівфабрикатів у Тернополі став об'єктом уваги злодіїв двічі за одну ніч. Перші злодії навідалися до магазину о 00:22. Двоє чоловіків зламали двері, вкрали з каси гроші і втекли.

Через дві години до магазину прослизнув інший чоловік - злодії, які вкрали касу, двері залишили відкритими. У приміщенні зловмисник побачив, що каса спорожніла.

Йти з порожніми руками грабіжник не захотів, тому дістав з морозилки дві упаковки пельменів і зник разом з ними.

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Відзначимо, в соцмережах громадяни пишуть, що це схоже на "пограбування століття".

"Тепер зрозуміло, чому той чоловік після них так вільно собі зайшов, але я думаю, він знав про це. Ви ж не працюєте цілодобово, а він впевнено до вас прямував. У нього хоч обличчя трохи видно, може, знайдуть. Саме прикро те, що люди важко працюють, а тут прийшли та забрали зароблене. Сумно", - висловилася Леся Могильницкьа-Сподарик.

"Але вони не шукають, а чітко від порога дверей йдуть до певних точок, можливо, були вдень або хтось привів або розповів. На розгублених не схожі, і працюють дуже оперативно, ніби не вперше", - додала Наталія Бурлутська.

Раніше в Кам'янському в Дніпропетровській області дві жінки з дитиною пограбували церкву. Грабіжники кілька разів намагалися здійснити злочин.

Спочатку вони прийшли до церкви 17 червня, а потім 20 червня. Причому, з дитиною. Зловмисники вкрали декоративні туї з клумби біля церкви.

Крім того, запис камер відеоспостереження показав, що спершу одна зі злодійок перехрестилася, а потім почала викопувати дерева.