"Охоронець і робітник на будівництво": Facebook запропонував Арестовичу змінити роботу

Олексій Арестович / УНІАН

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу і позаштатний радник керівника офісу Президента Олексій Арестович опублікував в Facebook жартівливий пост зі скріншотом контекстної реклами, яка запропонувала йому змінити роботу.

Сам Арестович допускає, що все це - результат аналізу його активності алгоритмами соціальної мережі.

"Олексій, знайдіть для себе відповідну вакансію. Знайдіть нову роботу і подайте заявку за один крок", - йдеться в тексті.

Серед пропозицій, які соціальна мережа вважає "придатними" для Арестовича перераховані:

Охоронець;

Робітник на будівництво;

Сортувальник.

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Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента, спікер української делегації в ТКГ по Донбасу Олексій Арестович нецензурно висловився, коментуючи в мережі повідомлення Користувачів з приводу скандалу з вибором взуття на підборах для військовослужбовців-жінок у ЗСУ на тренуванні до військового параду з нагоди Дня Незалежності.

До того в Міністерстві оборони показали підготовку військовослужбовців до параду і спровокували обурення українців. Зокрема, багатьом не сподобалося, що курсантки військового вишу будуть марширувати в туфлях на підборах.

Крім того, у Верховній Раді обурилися, що курсанток-військовослужбовців хочуть відправити на військовий парад на честь Дня Незалежності марширувати на туфлях з каблуками. При цьому жінки-нардепи принесли міністру Тарану кілька пар жіночих туфель на підборах.