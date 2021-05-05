Окупанти Донбасу почали погоджувати список обміну полоненими - ЗМІ

Окупанти погоджують список обміну полоненими / twitter.com IANovorossia

Окупанти окремих районів Донецької області (ОРДО) почали погоджувати список на обмін полоненими з українською стороною. Список був отриманий три тижні тому, заявила запрошена російською стороною представниця окупаційної влади в гуманітарній підгрупі ТКГ, так званий "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова, передають сепаратистські ЗМІ.

За її словами, нібито вперше за півтора року Україна передала список осіб, яких розшукує на окупованій території.

"У ньому 85 осіб. До слова, це перший офіційний перелік розшукуваних осіб, надісланий українською стороною за останні півтора року. У Донецьку працюють над надісланим списком, перевіряють відповідний запит", - заявила Морозова.

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