Окупанти Донбасу почали погоджувати список обміну полоненими - ЗМІ

За словами окупантів, нібито вперше за півтора року Україна передала список осіб, яких розшукує на окупованій території.
Окупанти окремих районів Донецької області (ОРДО) почали погоджувати список на обмін полоненими з українською стороною. Список був отриманий три тижні тому, заявила запрошена російською стороною представниця окупаційної влади в гуманітарній підгрупі ТКГ, так званий "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова, передають сепаратистські ЗМІ.
За її словами, нібито вперше за півтора року Україна передала список осіб, яких розшукує на окупованій території.
"У ньому 85 осіб. До слова, це перший офіційний перелік розшукуваних осіб, надісланий українською стороною за останні півтора року. У Донецьку працюють над надісланим списком, перевіряють відповідний запит", - заявила Морозова.
Нагадаємо, раніше Главред повідомляв:
- Керівник офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю агентству Reuters заявив, що в рамках наступного обміну полоненими з бойовиками планується звільнити близько 100 осіб з кожного боку.
- До того представник Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов звинуватив українську сторону в нібито зриві підготовки обміну утримуваними особами.
- Передача полонених українців з рук бойовиків угруповань " Л/ДНР" через посередництво нардепа Віктора Медведчука призупинена. Про це в ефірі П'ятого каналу заявив керівник української делегації в Тристоронній контактній групі (і експрезидент України) Леонід Кравчук.
Автор: Катерина Трохимчук