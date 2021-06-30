Окупанти Донбасу поширюють фейки про жорсткий карантин в Україні

Бойовики поширюю фейки про Україну / Reuters

Бойовики Донбасу зі складу збройних формувань Росії поширюють серед жителів ОРЛО фейки про жорсткий карантин на підконтрольній Україні території, пише в Facebook штаб ООС.

Як зазначається, громадяни, які сьогодні прибували з тимчасово окупованої території Луганської області, повідомили, що бойовики поширюють неправдиву інформацію про відновлення карантину і необхідності проходження самоізоляції на підконтрольній уряду України території після перетину лінії розмежування.

Також стало відомо, що о 12 годині дня окупанти штучно стримували людей, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої території. У результаті біля КПВВ "Станиця Луганська" утворилася черга з 400 осіб.

Щоб пропустити людей залучили додаткові прикордонні наряди ДПСУ.

Раньше Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.

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У відповідь Путін заявив, що Зеленський може приїхати до Москви, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".

Пізніше Зеленський заявив, що дав доручення голові свого офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним.