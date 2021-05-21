Окупанти почали дірявити дно Азовського моря заради потреб Криму

Заради водопостачання Криму псевдовлада дозволила бурити свердловини у морі.
Так званий "віцепрем'єр" захопленого Російською Федерацією Криму Євген Кабанов у п'ятницю, 21 травня, заявив, що науково-дослідне судно почало проводити розвідувальні роботи в Азовському морі – там шукають запаси прісної води.
У морі почали бурити свердловини, розповів псевдочиновник журналістам, пише ТАСС.
За словами Кабанова, попередні відомості про якість води в Азовському морі можуть стати відомі вже до 1 липня.
"На сьогодні науково-дослідне судно приступило до розвідувальних робіт, буряться свердловини", – заявив "чиновник".
На початку грудня минулого року стало відомо, що в Криму окупанти хочуть розв'язати проблему з водою завдяки бурінню свердловин на півострові. ЗМІ дізналися, що через буріння свердловин у Криму може посилитися проблема, яка виникла через дефіцит води – засолення ґрунтів.
Наприкінці лютого поточного року російський уряд вирішив виділити мільярди рублів на розв'язання проблеми з водою на півострові.
Припинення водопостачання Криму
- Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді.
- У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.