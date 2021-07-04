Окупанти Криму б'ють на сполох та оголосили режим НС

У Криму оголошено режим НС

Сьогодні, 4 липня, в результаті сильних злив у Бахчисарайському районі окупованого Криму вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка, що викликало підтоплення кількох населених пунктів. На півострові впроваджено муніципальний режим надзвичайної ситуації (НС), пишуть РИА Новости.

"Схвалено рішення щодо введення режиму НС муніципального масштабу", - цитує видання "голову адміністрації " Бахчисарайського району Людмилу Пучкову.

За її словами, в районі утворена комісія для оцінки завданих природною стихією збитків. Вона вже приступила до роботи і почала складати реєстр постраждалих від потоплення будинків, а завтра члени комісії здійснять поїздку по місцях підтоплень.

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Нагадаємо, на окупований Крим обрушилися зливи, почалася повінь. Найбільше постраждали Ялта і Керч.

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У Ялті випали три місячні норми опадів (135 мм). Такого не було з 1922 року. В окремих частинах міста не було світла і водопостачання.

У Керчі затопило близько 300 домогосподарств, центральні вулиці та міські лікарні. Під водою опинилася частина траси Таврида.

Масштабний потоп в окупованій Ялті завдав руйнувань і людських жертв. Кількість постраждалих досягла майже 20 осіб, один загиблий.