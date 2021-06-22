Окупанти Криму оцінили колосальні збитки від повені

Збитки від повені оцінили в Криму / Instagram

Окупанти Криму оцінили величезний збиток від повені на півострові - за підрахунками він склав 5,5 млрд рублів (близько 2,1 млрд гривень). У Ялті від розгулу стихії постраждали понад 100 вулиць, в Керчі - майже 30, повідомив представник "уряду" Криму Євген Кабанов, передає РИА Новости.

Зазначається, що у Ялті постраждали 109 вулиць, протяжність близько 130 кілометрів. На їх відновлення потрібно витратити приблизно 4,2 млрд рублів (1,6 млрд гривень).

У Керчі постраждали 28 вулиць (17 кілометрів). Орієнтовна вартість відновлювальних робіт - 760 млн рублів (285 млн гривень).

Ремонту також підлягають дороги регіонального значення. На їх відновлення планується виділити близько 400 млн рублів (150 млн гривень).

Нагадаємо, потужні зливи затопили вулиці Дніпра та Одеси. Машини плавали на дорогах. Шквальний вітер звалив безліч дерев.

Додавши, на Кубані пройшов величезний град. Опади розміром з куряче яйце випали в Павлівському районі. У мережі обурилися відеокадрами місцевих жителів, які знімали негоду в той час, як на вулиці в затопленому дворі блукав пес.