Окупанти Криму вигадали, як забезпечити Ялту питною водою

"Глава" півострова Сергій Аксьонов заявив про те, що до кінця нинішнього року кримчани будуть з водою. Курортний сезон пройде комфортно доя туристів.
"Глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив на своїй сторінці в Facebook, що в районі Ялти мають намір почати перекидати воду з водоспадів до водосховища.
"Так, наприклад, по Ялті планується перекидання води з водоспадів у водосховища, окремі заходи по Алушті і, безумовно, при запуску в повному обсязі Бештерек-Зуйського водозабору у нас вийде забезпечувати водою кримську столицю цілодобово", – заявив він.
Подібні заходи обговорювалися на зустрічі з віце-прем'єром РФ Маратом Хуснулліним.
"Упевнений, як мінімум до кінця поточного року, навіть за найгіршого сценарію, кримчани будуть з водою. Більш того, курортний сезон також має пройти комфортно і без шкоди для місцевих жителів", – написав Аксьонов.
Відведення військ РФ від кордонів України:
- Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.
- В окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
- Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
Автор: Катерина Трохимчук