Окупанти Криму вигадали, як забезпечити Ялту питною водою

Аксьонов придумав, як вирішити проблему з водою / УНІАН

"Глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив на своїй сторінці в Facebook, що в районі Ялти мають намір почати перекидати воду з водоспадів до водосховища.

"Так, наприклад, по Ялті планується перекидання води з водоспадів у водосховища, окремі заходи по Алушті і, безумовно, при запуску в повному обсязі Бештерек-Зуйського водозабору у нас вийде забезпечувати водою кримську столицю цілодобово", – заявив він.

Подібні заходи обговорювалися на зустрічі з віце-прем'єром РФ Маратом Хуснулліним.

"Упевнений, як мінімум до кінця поточного року, навіть за найгіршого сценарію, кримчани будуть з водою. Більш того, курортний сезон також має пройти комфортно і без шкоди для місцевих жителів", – написав Аксьонов.

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