Окупанти Криму вигадали, як вирішити проблему з питною водою в Ялті

Підрядником будівництва об'єкта була визначена компанія Тунельгеострой з Санкт-Петербурга.
Окупанти Криму побудують тунельний магістральний водогін в Ялту від Щасливенського водосховища для подачі прісної води, повідомляють Новини Криму у неділю, 18 квітня.
Так званий "міністр будівництва і архітектури" Криму Михайло Храмов розповів, що експертиза проєкту перебуває завершальній стадії.
"Десь через місяць, два максимум, ми отримаємо експертизу і приступимо до повномасштабного будівництва. На сьогодні портал вже виконаний, щит повністю змонтований, зібраний, випробуваний. Залишилося тільки, як то кажуть, прапорцем відмахнути, і почнемо бурити", - розповів Храмов.
читайте такожЖириновський висунув Україні ультиматум через Крим і пригрозив відплатою
Підрядником будівництва об'єкта була визначена компанія Тунельгеострой з Санкт-Петербурга. Вартість робіт оцінюється в більш ніж 8,5 млрд російських рублів (близько 112 млн доларів – ред.).
Новини Криму-про що раніше писав Главред:
- Колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес заявив, що Росія може вторгнутися в Херсонську область і захопити там дамбу. Причиною тому є дефіцит водних ресурсів у захопленій АР Крим.
- Пізніше командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв заявив, що на даний момент немає загрози військового вторгнення Росії з окупованого Криму.
- Керівник окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов, Міністерство оборони РФ планує побудувати тимчасовий трубопровід для забезпечення окупованого росіянами Криму прісною водою.
- До слова, вода з материкової частини України забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра, ця вода використовувалася для поливу сільгоспугідь. Після анексії Криму Росією подача води по каналу була припинена.