Окупанти Криму вигадали, як вирішити проблему з питною водою в Ялті

Окупанти побудують водогін до Ялти

Окупанти Криму побудують тунельний магістральний водогін в Ялту від Щасливенського водосховища для подачі прісної води, повідомляють Новини Криму у неділю, 18 квітня.

Так званий "міністр будівництва і архітектури" Криму Михайло Храмов розповів, що експертиза проєкту перебуває завершальній стадії.

"Десь через місяць, два максимум, ми отримаємо експертизу і приступимо до повномасштабного будівництва. На сьогодні портал вже виконаний, щит повністю змонтований, зібраний, випробуваний. Залишилося тільки, як то кажуть, прапорцем відмахнути, і почнемо бурити", - розповів Храмов.

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Підрядником будівництва об'єкта була визначена компанія Тунельгеострой з Санкт-Петербурга. Вартість робіт оцінюється в більш ніж 8,5 млрд російських рублів (близько 112 млн доларів – ред.).

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