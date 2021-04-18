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Окупанти Криму вигадали, як вирішити проблему з питною водою в Ялті

18 квітня 2021, 16:26

Підрядником будівництва об'єкта була визначена компанія Тунельгеострой з Санкт-Петербурга.

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Окупанти побудують водогін до Ялти

Окупанти Криму побудують тунельний магістральний водогін в Ялту від Щасливенського водосховища для подачі прісної води, повідомляють Новини Криму у неділю, 18 квітня.

Так званий "міністр будівництва і архітектури" Криму Михайло Храмов розповів, що експертиза проєкту перебуває завершальній стадії.

"Десь через місяць, два максимум, ми отримаємо експертизу і приступимо до повномасштабного будівництва. На сьогодні портал вже виконаний, щит повністю змонтований, зібраний, випробуваний. Залишилося тільки, як то кажуть, прапорцем відмахнути, і почнемо бурити", - розповів Храмов.

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Підрядником будівництва об'єкта була визначена компанія Тунельгеострой з Санкт-Петербурга. Вартість робіт оцінюється в більш ніж 8,5 млрд російських рублів (близько 112 млн доларів – ред.).

Новини Криму-про що раніше писав Главред:

  • Колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес заявив, що Росія може вторгнутися в Херсонську область і захопити там дамбу. Причиною тому є дефіцит водних ресурсів у захопленій АР Крим.
  • Пізніше командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв заявив, що на даний момент немає загрози військового вторгнення Росії з окупованого Криму.
  • Керівник окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов, Міністерство оборони РФ планує побудувати тимчасовий трубопровід для забезпечення окупованого росіянами Криму прісною водою.
  • До слова, вода з материкової частини України забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра, ця вода використовувалася для поливу сільгоспугідь. Після анексії Криму Росією подача води по каналу була припинена.

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