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Окупанти Криму засудили до трьох років в'язниці десантника ЗСУ

21 квітня 2021, 15:42

Євгена Добринського засудили за нібито незаконний перетин державного кордону Російської Федерації і контрабанду наркотиків.

Молоток, суд
Окупанти Криму засудили до трьох років в'язниці десантника ЗСУ / УНІАН

В окупованому Криму так званий Джанкойський районний суд засудив до трьох років ув'язнення військовослужбовця Збройних сил України Євгена Добринського за нібито незаконний перетин державного кордону Російської Федерації і контрабанду наркотиків, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Щойно підконтрольний окупаційній владі так званий Джанкойський районний суд, в тимчасово окупованому Криму, виніс незаконний вирок військовослужбовцю Збройних сил України Євгену Добринському за нібито незаконний перетин державного кордону Російської Федерації і контрабанду наркотичних засобів", - написала Денісова на своїй сторінці у фейсбуці.

Вона уточнила, що Добринського засудили до 3 років 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

"Докази, надані суду стороною захисту під час судових засідань, свідчать про невинність українського військовослужбовця", - заявила вона.

Денісова закликала представників міжнародної спільноти продовжувати тиск на РФ, щоб зупинити незаконні переслідування і судилища над громадянами України і звільнити всіх бранців Кремля.

"Вважаю неприпустимим переслідування наших громадян за виконання конституційного обов'язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України й засуджую дії окупаційної влади, яка продовжує порушувати міжнародні договори та норми міжнародного права", - підкреслила омбудсмен.

Зазначимо, боєць 95-ї бригади Євген Добринський зник уранці 30 травня 2020 року біля адмінкордону з окупованим Кримом. Пошукові заходи не принесли результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала військова служба правопорядку в ЗСУ, недалеко від спостережного поста були виявлені сліди боротьби, у зв'язку з чим вважається, що військовослужбовця викрали під час несення служби.

Через кілька днів у ФСБ РФ заявили, що український військовий був затриманий, відносно нього порушено кримінальну справу "про незаконний перетин кордону Росії". 3 червня суд в окупованому Криму постановив взяти Добринського під арешт.

Кримське питання - про що йшлося раніше:

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