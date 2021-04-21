Окупанти Криму засудили до трьох років в'язниці десантника ЗСУ

Євгена Добринського засудили за нібито незаконний перетин державного кордону Російської Федерації і контрабанду наркотиків.
В окупованому Криму так званий Джанкойський районний суд засудив до трьох років ув'язнення військовослужбовця Збройних сил України Євгена Добринського за нібито незаконний перетин державного кордону Російської Федерації і контрабанду наркотиків, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Щойно підконтрольний окупаційній владі так званий Джанкойський районний суд, в тимчасово окупованому Криму, виніс незаконний вирок військовослужбовцю Збройних сил України Євгену Добринському за нібито незаконний перетин державного кордону Російської Федерації і контрабанду наркотичних засобів", - написала Денісова на своїй сторінці у фейсбуці.
Вона уточнила, що Добринського засудили до 3 років 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.
"Докази, надані суду стороною захисту під час судових засідань, свідчать про невинність українського військовослужбовця", - заявила вона.
Денісова закликала представників міжнародної спільноти продовжувати тиск на РФ, щоб зупинити незаконні переслідування і судилища над громадянами України і звільнити всіх бранців Кремля.
"Вважаю неприпустимим переслідування наших громадян за виконання конституційного обов'язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України й засуджую дії окупаційної влади, яка продовжує порушувати міжнародні договори та норми міжнародного права", - підкреслила омбудсмен.
Зазначимо, боєць 95-ї бригади Євген Добринський зник уранці 30 травня 2020 року біля адмінкордону з окупованим Кримом. Пошукові заходи не принесли результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала військова служба правопорядку в ЗСУ, недалеко від спостережного поста були виявлені сліди боротьби, у зв'язку з чим вважається, що військовослужбовця викрали під час несення служби.
Через кілька днів у ФСБ РФ заявили, що український військовий був затриманий, відносно нього порушено кримінальну справу "про незаконний перетин кордону Росії". 3 червня суд в окупованому Криму постановив взяти Добринського під арешт.
Кримське питання - про що йшлося раніше:
- 26 лютого президент США Джо Байден заявив, що офіційний Вашингтон ніколи не визнає окупований Крим територією Росії.
- 26 лютого президент Володимир Зеленський подякував лідеру США Джо Байдену за підтримку України та невизнання російської анексії Криму.
- 1 березня прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не здійснювала анексію Криму, півострів на законних підставах возз'єднався з РФ.
- 11 березня Рада національної безпеки та оборони затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму.