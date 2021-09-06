Окупанти Криму катували заступника голови Меджлісу-прокуратура

Окупанти Криму катували Джелялова

В Офісі генпрокурора заявили про те, що взяли під свій особистий контроль ситуацію з затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Окупанти дві доби не повідомляли ні членам сім'ї, ні адвокатам про місцеперебування Джелялова. Така сама ситуація була й з іншими затриманими кримськими татарами.

"До Нарімана Джелялова застосовували тортури і жорстоке поводження. Нелегальні ув'язнення людей, застосування до них тортур і нелюдського поводження з ними заборонені ст.147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни і визнаються військовими злочинами",- заявили в прокуратурі.

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Нагадаємо, у захопленому Росією Криму 3-4 вересня співробітники ФСБ РФ затримали кримських татар Ельдара Одаманова, Азіза і Асана Ахметових, Шевкета Усеїнова і Нарімана Джеляла. Їх затримали нібито у зв'язку з вибухом газопроводу в селі Перевальне Сімферопольського району.

За фактами обшуків і затримань кримських татар прокуратура АР Крим і м.Севастополя відкрила провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.