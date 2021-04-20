Окупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду води

У списку осіб, яких називають причетними до блокад півострова, знаходяться прізвища семи осіб.
Екс-президентів України Петра Порошенка і Леоніда Кравчука назвали головними організаторами водної блокади окупованого Криму.
При цьому вина Порошенка "зовсім не вичерпується" причетністю до блокади, заявив РИА Новости "глава парламенту" Криму Володимир Константинов.
"Дадуть відповідь перед судом і енергетичні терористи на чолі з (бізнесменом, колишнім віце-прем'єром Криму — ред.) Іслямовим, і підбурювачі кримофобії на зразок Кравчука або фейкового постійного представника президента України в АРК Бабіна (екс-постпред президента України Борис Бабін — ред.)", — заявив окупант.
У цілому, у списку знаходяться прізвища семи осіб.
Водна блокада Криму: новини
- Україна після окупації Криму припинила постачати воду на півострів. У Києві стверджують, що в Автономній Республіці достатньо води для місцевого населення. Водного ресурсу не вистачає для потреб Росії.
- На захопленому росіянами півострові в останні роки виникла проблема маловоддя. Запаси водного ресурсу в Криму істотно скоротилися, а місцеві жителі змушені отримувати воду за графіком.
- Україна готова відновити подачу води до Криму тільки в тому випадку, якщо там зафіксують гуманітарну катастрофу.
- Представник "влади Криму" Володимир Константинов заявляв, що навіть якщо Україна прийме рішення про відновлення поставок води, інфраструктура півострова до цього технічно не готова.
- 15 березня самопроголошена "влада" анексованого Криму звинуватили Україну у водній блокаді півострова і мають намір в судовому порядку стягнути з Києва від 10 до 20 трильйонів рублів. Це приблизно 136-270 мільярдів доларів США.
Припинення водопостачання Криму
Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді.
У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.