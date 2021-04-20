Окупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду води

Екс-президентів України Петра Порошенка і Леоніда Кравчука назвали головними організаторами водної блокади окупованого Криму.

При цьому вина Порошенка "зовсім не вичерпується" причетністю до блокади, заявив РИА Новости "глава парламенту" Криму Володимир Константинов.

"Дадуть відповідь перед судом і енергетичні терористи на чолі з (бізнесменом, колишнім віце-прем'єром Криму — ред.) Іслямовим, і підбурювачі кримофобії на зразок Кравчука або фейкового постійного представника президента України в АРК Бабіна (екс-постпред президента України Борис Бабін — ред.)", — заявив окупант.

У цілому, у списку знаходяться прізвища семи осіб.

Припинення водопостачання Криму

Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді.

У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.