Окупанти занепокоєні через "сміттєвий колапс" у Криму

Окупанти б'ють на сполох через ситуацію зі сміттям

Окупанти Криму б'ють на сполох через катастрофічну ситуацію з прибиранням вулиць та вивезенням сміття. Був навіть звільнений керівник підприємства Кримекоресурси, яке займається прибиранням комунальних відходів. Про "сміттєвий колапс" заявив "глава" Криму Сергій Аксьонов.

"На жаль, на даний момент ситуація з прибиранням - катастрофічна для більшості міст. Це стосується і своєчасного звільнення від сміття контейнерних майданчиків, їхнього раціонального розташування і багатьох інших важливих питань", - сказав Аксьонов.

Він зазначив, що в багатьох містах і селищах контейнерні майданчики переповнені. Також вулиці завалені сухими гілками і будівельним сміттям. Місцева влада не вживає заходів для прибирання і своєчасного вивезення сміття, зазначив Аксьонов.

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Було призначено нового керівника Кримекоресурси, який, висловив надію Аксьонов, "наведе порядок у діяльності підприємства і скоординує роботу з органами виконавчої влади в частині прибирання відходів".

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