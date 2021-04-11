Окупанти зганьбилися з акцією "Постріл пам'яті" в Керчі

У Керчі провалилася акція з символічними залпами з гармат.
В захопленому Росією Криму окупанти зганьбилися при спробі провести акцію "Постріл пам'яті" в рамках святкування Дня визволення Керчі від нацистських загарбників.
На території колишнього морського вокзалу були заплановані символічні залпи з двох гармат, пишуть Крим.Реалії.
Відзначається, що гармати встановили таким чином, щоб постріли були спрямовані в море, проте в результаті гармати розгорнули в бік берега.
Крім того, після команди "Вогонь!" одна з установок дала осічку, тому російські військові бігом перемістилися до іншого знаряддя, з якого і зробили кілька пострілів.
При цьому в результаті пострілів в розташованій неподалік будівлі судноремонтного заводу вилетіли шибки.
Як уточнюють місцеві ЗМІ, "мирні жителі, які ніколи не бачили міць гарматної стрільби, були вражені гуркотом".
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- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія перекидає в захоплений Крим 76-ту гвардійську десантно-штурмову дивізію ("псковські десантники"), яка брала участь в агресії на Донбасі в 2014 році.
- У мережі з'явилося відео, де видно залізничну платформу з самохідною артилерійською установкою Нона-С, яка перебуває на озброєнні повітряно-десантних військ.
- За номерами вантажної платформи удвлося встановити, що вона слід зі станції Череха в Псковській області на станцію Сімферополь-Вантажний.
- В якості вантажовідправника і вантажоодержувача вказана військова частина 07264-76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія, бійці якої відомі як "псковські десантники".