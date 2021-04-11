Окупанти зганьбилися з акцією "Постріл пам'яті" в Керчі

У Криму провалилася акція окупантів "постріл пам'яті" / Reuters

В захопленому Росією Криму окупанти зганьбилися при спробі провести акцію "Постріл пам'яті" в рамках святкування Дня визволення Керчі від нацистських загарбників.

На території колишнього морського вокзалу були заплановані символічні залпи з двох гармат, пишуть Крим.Реалії.

Відзначається, що гармати встановили таким чином, щоб постріли були спрямовані в море, проте в результаті гармати розгорнули в бік берега.

Крім того, після команди "Вогонь!" одна з установок дала осічку, тому російські військові бігом перемістилися до іншого знаряддя, з якого і зробили кілька пострілів.

При цьому в результаті пострілів в розташованій неподалік будівлі судноремонтного заводу вилетіли шибки.

Як уточнюють місцеві ЗМІ, "мирні жителі, які ніколи не бачили міць гарматної стрільби, були вражені гуркотом".

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