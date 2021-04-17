Окупанти перекинули в Крим штурмовики і загін кораблів Каспійської флотилії

Росія перекинула в окупований Крим штурмовики Су-25СМ3 / Фото function.mil.ru

Росія перекинула в анексований Крим зі Ставропольського краю загін кораблів Каспійської флотилії РФ.

Їх перекинули нібито для навчань над акваторією Чорного моря за участю винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ і бомбардувальників Су-24М, Су-34. Про це повідомляє російський Интерфакс з посиланням на південний військовий округ.

"Загін кораблів Каспійської флотилії пройшов під Кримським мостом по Керченській протоці та зайшов у Чорне море", - йдеться в повідомленні флоту.

У складі загону 15 кораблів Каспійської флотилії, зокрема три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення.

"Згідно з планом здачі контрольної перевірки екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь у залікових морських навчаннях", - повідомили на флоті.

Раніше в суботу, 17 квітня, Південний військовий округ повідомив, що в навчаннях над акваторією Чорного моря задіяні понад 50 літаків. Це винищувачі Су-27СМ, Су-30СМ і бомбардувальники Су-24М і Су-34, а також штурмовики Су-25СМ3. За словами військових, літакам належить виконати ракетні пуски і бомбометання по морських цілях.

Зазначається, що штурмовики Су-25СМ3 зі Ставропольського краю перебазовані на аеродроми анексованого Криму.

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