Окупанти перекинули в Крим штурмовики і загін кораблів Каспійської флотилії

Артилерійські та десантні катери, а також штурмовики, винищувачі та бомбардувальники візьмуть участь у військових навчаннях.
Росія перекинула в анексований Крим зі Ставропольського краю загін кораблів Каспійської флотилії РФ.
Їх перекинули нібито для навчань над акваторією Чорного моря за участю винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ і бомбардувальників Су-24М, Су-34. Про це повідомляє російський Интерфакс з посиланням на південний військовий округ.
"Загін кораблів Каспійської флотилії пройшов під Кримським мостом по Керченській протоці та зайшов у Чорне море", - йдеться в повідомленні флоту.
У складі загону 15 кораблів Каспійської флотилії, зокрема три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення.
"Згідно з планом здачі контрольної перевірки екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь у залікових морських навчаннях", - повідомили на флоті.
Раніше в суботу, 17 квітня, Південний військовий округ повідомив, що в навчаннях над акваторією Чорного моря задіяні понад 50 літаків. Це винищувачі Су-27СМ, Су-30СМ і бомбардувальники Су-24М і Су-34, а також штурмовики Су-25СМ3. За словами військових, літакам належить виконати ракетні пуски і бомбометання по морських цілях.
Зазначається, що штурмовики Су-25СМ3 зі Ставропольського краю перебазовані на аеродроми анексованого Криму.
Росія перекриває Керченську протоку - про що раніше писав Главред:
- Російська Федерація оголосила про закриття частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і судів інших країн під приводом військових навчань.
- Обмеження діятиме з 24 квітня по 31 жовтня цього року.
- Українські дипломати готують ноту протесту на дане рішення РФ.
- Як повідомляють у Міністерстві закордонних справ України, це "чергова спроба в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави".
- Крім того, це є порушенням Конвенції ООН з морського права.