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Окупанти проведуть військові навчання в Криму: названо дату

22 квітня 2021, 07:21

Під час навчань відпрацьовуватимуться завдання з десантування військ та подолання протидесантної оборони "противника".

Росія, Лиман, Чорноморський флот
Росіяни проведуть військові навчання в окупованому Криму / Reuters

У четвер, 22 квітня, окупанти проведуть у Криму основний етап навчань військ Південного військового округу і повітряно-десантних військ в рамках "раптової перевірки боєготовності".

Напередодні війська були перекинуті в район проведення навчань, а угруповання кораблів Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії вийшли в район проведення навчання, повідомило Міністерство оборони РФ. Також були розгорнуті сили і засоби берегових військ, протиповітряної оборони і ракетних протикорабельних комплексів.

"У практичних діях військ візьмуть участь підрозділи загальновійськового об'єднання, об'єднання ВПС і ППО, бойові кораблі та судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу, а також підрозділи Повітряно-десантних військ", – заявили в Міноборони.

Полігон, де пройдуть навчання, знаходиться на відстані 60 км від Феодосії та 40 км від Керчі. Зазначається, що на ньому відпрацьовують завдання з десантування військ і подолання протидесантної оборони "противника", висадку морського десанту до двох батальйонів морської піхоти одночасно. Також там будуть виконувати стрільби по береговим цілям корабельними артилерійськими комплексами, а також задіють оперативно-тактичну і армійську авіацію.

Як повідомляв Главред, Росія перекинула в анексований Крим зі Ставропольського краю загін кораблів Каспійської флотилії РФ. Їх перекинули нібито для навчань над акваторією Чорного моря за участю винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ і бомбардувальників Су-24М, Су-34.

Перекриття Керченської протоки - про що раніше писав Главред:

  • Російська Федерація оголосила про закриття частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та судів інших країн під приводом військових навчань.
  • Обмеження діятиме з 24 квітня по 31 жовтня цього року.
  • Як повідомили в Міністерстві закордонних справ України, це "чергова спроба в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави". Крім того, це є порушенням Конвенції ООН з морського права.
  • Українські дипломати готують ноту протесту на дане рішення РФ.
  • Пізніше в Міноборони РФ повідомили, що закриття районів Чорного моря для військових навчань, які запланувала Росія, не торкнеться Керченської протоки.

військові навчання Міноборони РФ анексія Криму новини Криму
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