Окупанти проведуть військові навчання в Криму: названо дату

Росіяни проведуть військові навчання в окупованому Криму / Reuters

У четвер, 22 квітня, окупанти проведуть у Криму основний етап навчань військ Південного військового округу і повітряно-десантних військ в рамках "раптової перевірки боєготовності".

Напередодні війська були перекинуті в район проведення навчань, а угруповання кораблів Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії вийшли в район проведення навчання, повідомило Міністерство оборони РФ. Також були розгорнуті сили і засоби берегових військ, протиповітряної оборони і ракетних протикорабельних комплексів.

"У практичних діях військ візьмуть участь підрозділи загальновійськового об'єднання, об'єднання ВПС і ППО, бойові кораблі та судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу, а також підрозділи Повітряно-десантних військ", – заявили в Міноборони.

Полігон, де пройдуть навчання, знаходиться на відстані 60 км від Феодосії та 40 км від Керчі. Зазначається, що на ньому відпрацьовують завдання з десантування військ і подолання протидесантної оборони "противника", висадку морського десанту до двох батальйонів морської піхоти одночасно. Також там будуть виконувати стрільби по береговим цілям корабельними артилерійськими комплексами, а також задіють оперативно-тактичну і армійську авіацію.

Як повідомляв Главред, Росія перекинула в анексований Крим зі Ставропольського краю загін кораблів Каспійської флотилії РФ. Їх перекинули нібито для навчань над акваторією Чорного моря за участю винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ і бомбардувальників Су-24М, Су-34.

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