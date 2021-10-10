Окупанти посилили заходи на КПВВ біля Станиці Луганської: заборонено випускати пенсіонерів

Скасовано норму про те, що жителі окупованих районів можуть раз на місяць виїжджати на підконтрольну Україні територію.
Окупаційна влада так званої "Луганської народної республіки" посилила правила пропуску через контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) біля Станиці Луганської. Цим рішенням нібито хочуть захистити пенсіонерів від COVID-19.
З 9 жовтня так звана "ЛНР" посилила пропуск. Тепер скасована норма про те, що жителі окупованих районів можуть раз на місяць виїжджати на підконтрольну Україні територію, а виїзд прив'язаний до правил, як в окремих районах Донецької області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.
Таким чином, окупанти дозволили виїзд тільки за списками на таких підставах: лікування (реабілітація), навчання, необхідність догляду за близьким родичем і похорон родича.
Крім того, в'їзд людей без прописки в окупованих районах дозволяється теж тільки з вищевказаних причин, а також за участю в "гуманітарних програмах".
Зазначається, що списки на в'їзд і виїзд формуються "робочою групою".
Як уточнила так званий "міністр охорони здоров'я ЛНР" Наталія Пащенко, ці заходи діятимуть щонайменше до 10 листопада 2021 року. За її словами, посилення пропуску стосується і пенсіонерів, які регулярно перетинають КПВВ для отримання українських виплат.
Таким чином, громадян України змушують виїжджати на підконтрольну територію через Росію.
читайте також"Питання на паузі": сепаратисти придумали нову умову для відкриття КПВВНагадаємо, раніше Рада скасувала штрафи за виїзд з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області через Росію. Штрафи скасували на період дії карантину або на час блокування діяльності КПВВ.