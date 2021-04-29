Окупанти Ялти вносять зміни у водопостачання міста

За словами Павленко, після сходу снігу місто отримало майже 16 млн кубометрів води, що дозволяє перейти на цілодобову подачу води.
Окупанти Ялти вирішили з з 1 травня 2021 року скасувати подачу води за графіком. Цілодобове водопостачання води діятиме мінімум до жовтня цього року, заявила так звана "глава адміністрації" окупованої Ялти Яніна Павленко в Facebook.
За словами Павленко, після сходу снігу місто отримало майже 16 млн кубометрів води, що дозволяє перейти на цілодобову подачу води.
"З травня по жовтень будемо подавати воду цілодобово. З 1 жовтня, залежно від витрат, погоди та опадів будемо схвалювати рішення. Але поки що ми на найближчий час точно з водою", - зазначила вона.
Проблеми з водою в Криму
- Після 2014 року в окупованому Росією Криму виникла проблема маловоддя. На півострові значно скоротилися запаси води, в результаті чого місцеві жителі змушені отримувати її за графіком.
- Офіційний Київ після захоплення півострова припинив водопостачання Криму. Українська сторона стверджує, що води в Автономній Республіці достатньо для потреб місцевого населення, тоді як з дефіцитом водного ресурсу в Криму стикається РФ. Держава готова відновити постачання води на Кримський півострів у тому випадку, якщо там буде зафіксована гуманітарна катастрофа.
- Так званий "представник Криму" Володимир Константинов стверджував, що навіть якщо Україна і зважиться на відновлення поставок води на півострів, інфраструктура території не готова до таких заходів з технічної точки зору.
- Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Коріневич говорив, що Київ планує побудувати дамбу на Північно-Кримському каналі, щоб виключити навіть теоретичні шанси на подачу води до Криму.
Автор: Катерина Трохимчук