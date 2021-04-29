Окупанти Ялти вносять зміни у водопостачання міста

У Ялті відновлюють цілодобове водопостачання / Reuters

Окупанти Ялти вирішили з з 1 травня 2021 року скасувати подачу води за графіком. Цілодобове водопостачання води діятиме мінімум до жовтня цього року, заявила так звана "глава адміністрації" окупованої Ялти Яніна Павленко в Facebook.

За словами Павленко, після сходу снігу місто отримало майже 16 млн кубометрів води, що дозволяє перейти на цілодобову подачу води.

"З травня по жовтень будемо подавати воду цілодобово. З 1 жовтня, залежно від витрат, погоди та опадів будемо схвалювати рішення. Але поки що ми на найближчий час точно з водою", - зазначила вона.

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