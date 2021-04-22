Окупанти затримали в Криму українське судно: капітану пред'явили звинувачення

Риболовецьке судно супроводили в н. п. Чорноморське / скріншот

У ніч з 19 на 20 квітня в окупованому Криму російські прикордонники затримали українське судно. На борту катера були виявлені двоє членів екіпажу - громадян України.

Судно ЯОД-2483, що має порт приписки Очаків, затримали в чотирьох десятках миль на північний захід від мису Прибійний. Як пише ТАСС, екіпаж корабля "незаконно" ловив камбалу в "винятковій економічній зоні РФ".

"На борту катера виявили кілька десятків особин камбали-калкан і ската", - йдеться у повідомленні.

Судно супроводили в н. п. Чорноморське для складання адміністративних матеріалів та передачі їх до суду. Вже 21 квітня так званий Чорноморський мировий суд визнав капітана судна 1987 року народження винним у скоєнні адміністративного правопорушення і призначив йому покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 257 тис. рублів з конфіскацією знарядь вчинення правопорушення.

Нагадаємо, 15 лютого 2020 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму захопили українське маломірне судно з чотирма рибалками на борту.

Крім того в 2019 році в порту Єйська на Кубані затримали українське судно, на якому перебували 14 громадян України.