Окуповану Керч затопило, жителів готують до евакуації

Жителям Керчі наказано готуватися до можливої евакуації: зібрати документи, ліки і запас їжі.
В окупованому Криму пройшли сильні дощі. Унаслідок негоди затопило місто Керч.
Як повідомляє "Кримінформ", у місті підтоплені центральні вулиці, рух по них перекрито. Вранці на лінію не вийшов електротранспорт.
Деякі маршрути міських автобусів довелося змінити.
Місцева влада радить жителям Керчі в п'ятницю утриматися від поїздок на особистому транспорті і просить їх прибрати свої машини з низинних ділянок міста.
Очікується посилення опадів, можливий розлив річки Мелік-Чесме і підтоплення.
Жителям Керчі наказано готуватися до можливої евакуації: зібрати документи, ліки і запас їжі.
Як повідомляє Крим.Реалії, через негоду, яка супроводжувалася в Криму сильними опадами з 10 до 12 серпня, виявилися підтопленими 95 приватних будинків і 192 прибудинкові території. Станом на 21:30 годину 12 серпня залишалися підтопленими чотири приватних домоволодіння (чотири підвальних приміщення) та 12 прибудинкових територій.
Крім того, затопило ринки - в мережі є кадри, як у воді "плавають кавуни".
Нагадаємо, 12 серпня в анексованому Криму підтопило трасу Таврида, яка веде до Кримського мосту - рух ускладнено, був організований об'їзд.
Місцева "влада" пояснила підтоплення "рясними опадами". Об'їзд організували у напрямку села Леніно - село Іллічова.