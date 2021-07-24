Ольга Голубовська розповіла, чим небезпечний штам" Дельта " COVID-19

Ольга Голубовська / УНІАН

Новий штам COVID-19 "Дельта" проявляє невразливість до антитіл і набагато більшу в порівнянні з іншими штамами агресивність. Головний інфекціоніст МОЗ професор Ольга Голубовська на Facebook-сторінці дала поради, як уберегтися від зараження.

За її словами, варіант "Дельта" має близько 15 різних мутацій у порівнянні з початковим вірусом COVID-19, дві з яких допомагають вірусу уникнути антитіл ‒ як природних, так і поствакцинальних.

Ще одна мутація, каже медик, підсилює" прилипання " вірусу до наших клітина і сприяє утворенню т.зв. "синцитія" — злиття клітин і формуванні багатоядерної структури із загальною цитоплазмою (своєрідною фабрикою з виробництва клітин).

"Це пояснює буквально вибухове наростання вірусного навантаження, що супроводжується вираженою клінічною симптоматикою - підвищенням температури, інтоксикацією, ранніми вірусними пневмоніями", - зазначила Голубовська.

Крім того, підкреслила інфекціоніст, зараження штамом "Дельта" визначається ПЛР-тестом вже на четвертий день, а здатність вірусу "вислизати" від імунної системи робить його більш небезпечним для організму.

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Нагадаємо, раніше Ольга Голубовська заявляла, що поки немає жодної причини говорити про те, що небезпечний індійський штам коронавірусу "Дельта" повноцінно обійде Україну.

"Зараз нас дійсно напружує, коли "Дельта"-штамів цей прийде — я не бачу поки жодної причини, чому б він до нас не прийшов, якщо всі країни в цьому задіяні, — тому я і кажу, що зараз тим, хто не має імунітету, краще скористатися ситуацією і вакцинуватися, тому що, коли люди прищеплюються в період швидкого зростання і величезної кількості хворих, — вони себе піддають додатковому ризику зараження", — пояснила медик.