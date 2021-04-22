Омбудсмен розповіла, як окупанти відривають ОРДЛО від України

На окупованих територіях заборонили українську мову. Крім того, окупанти видали близько 500 тисяч російських паспортів жителям Донбасу.
Український омбудсмен Тетяна Денисова заявила, що окупанти роблять все, щоби відірвати тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) від України.
За її словами, на жителів Донбасу тиснуть, щоби вони оформили російські паспорти, передає РБК-Україна.
"За нашими підрахунками, 500 тисяч людей в ОРДЛО вже отримали російські паспорти, це величезна кількість. І це сприяє їхньому відриву все далі й далі від України", - повідомила Денисова.
Крім того в ОРДЛО закрили КПВВ і заборонили українську мову: немає ні навчання українською, ні якихось інформаційних джерел. А акти громадянського стану, які оформлені українською мовою, діятимуть лише до 2023 року.
"Вже є діти, які народилися після початку війни, і вже пішли в перший клас, вони ніколи не вчилися і не будуть навчатися українською мовою", - зазначила омудсмен.
Російська паспортизація Донбасу - про що раніше писав Главред:
- У лютому 2021 року в МВС Росії повідомили, що кількість жителів тимчасово окупованих бойовиками районів Донецької та Луганської областей, яким росіяни видали паспорти РФ, перевищила 600 тисяч осіб.
- Пізніше віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що примусова паспортизація, яку проводить російська окупаційна влада на території Криму та окремих районів Донецької та Луганських областей (ОРДЛО), торкнулася близько 2,9 млн українців.
- Влада України не може автоматично позбавляти громадянства тих українців, які живуть в анексованому РФ Криму / тимчасово окупованих районах Донбасу і отримали російські паспорти.