Омбудсмен розповіла, як окупанти відривають ОРДЛО від України

Окупанти всіляко відривають ОРДЛО від решти України / @vysotskiy.ap

Український омбудсмен Тетяна Денисова заявила, що окупанти роблять все, щоби відірвати тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) від України.

За її словами, на жителів Донбасу тиснуть, щоби вони оформили російські паспорти, передає РБК-Україна.

"За нашими підрахунками, 500 тисяч людей в ОРДЛО вже отримали російські паспорти, це величезна кількість. І це сприяє їхньому відриву все далі й далі від України", - повідомила Денисова.

Крім того в ОРДЛО закрили КПВВ і заборонили українську мову: немає ні навчання українською, ні якихось інформаційних джерел. А акти громадянського стану, які оформлені українською мовою, діятимуть лише до 2023 року.

"Вже є діти, які народилися після початку війни, і вже пішли в перший клас, вони ніколи не вчилися і не будуть навчатися українською мовою", - зазначила омудсмен.

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