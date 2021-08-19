Він просто хотів нагодувати дітей: у Луцьку чоловікові світить 5 років в'язниці за вкрадене м'ясо

Лучанин вкрав 2 кг м'яса / Скріншот

Мешканець Луцька, який вкрав у супермаркеті шматок м'яса для того, щоб прогодувати свою сім'ю, може потрапити за грати на п'ять років.

За даними місцевого телеканалу Аверс, він перебуває в СІЗО за те, що вкрав товар вартістю 600 грн.

Дружина затриманого розповіла, що на момент крадіжки чоловік був єдиним годувальником в сім'ї, так як вона перебувала в декреті і перенесла операцію на щитоподібній залозі. А саме в той зловтішний день вона була в реанімації.

У СІЗО лучанин пробув вже сім місяців. Весь цей час прокурор наполягає, щоб суд засудив його до п'яти років в'язниці.

Однак з'ясувалося, що настільки суворий вирок в прокуратурі вимагають через те, що чоловік вже неодноразово попадався на крадіжці. А раніше уникав в'язниці, отримуючи умовне покарання.

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Даний випадок загострився тим, що він нібито тікав від охоронців магазину і не зупинявся на вимогу копів.

Сам підозрюваний у скоєному зізнався. Він аргументував свій вчинок тим, що зароблених грошей (він працював сторожем і вантажником) ледь вистачало на ліки дружині і їжу для молодшої дитини. Крім того, він повинен був допомагати своїм двом старшим дочкам від попереднього шлюбу.

Захист лучанина стверджує, що термін, який вимагає прокуратура, дуже великий за такого роду злочин. Тим більше, що борг за м'ясо він давно віддав.

Нагадаємо, на Житомирщині зловмисник вкрав мотоцикл і, щоб його не знайшли поліцейські, закопав у землю у власному дворі. Правоохоронці, побачивши незвичну схованку, були шоковані.

Також раніше, в лікарні Медмістечко у Києві дві жінки вкрали у пенсіонерки 20 тисяч гривень, які вона принесла на операцію. Двох дам зафіксували камери відеоспостереження і тепер їх розшукують.