"Він собака, йому не місце в школі": деталі знущання директора над школярем на Запоріжжі

Рома Тимчура / Скріншот

З'явилися нові подробиці скандалу в Запорізької області, де директора сільської школи звинуватили у цькуванні 5-класника.

За словами батьків, директор залишається на посаді, бо її кум - голова Малиновської територіальної громади, повідомляє ТСН.

У той же час директора сільської школи суд визнав винною в булінгу але вона досі залишається на посаді.

Мати Олена Тимчура розповіла, що директор почала цькувати її дитину ще з першого класу. За її словами, щороку ситуація погіршувалася, директор перейшла до лайок і образ.

"Скотина, чому ти руйнуєш нашу школу, не місце тобі в школі". І ще мене найбільше зачепило, що вона обзивала моїх бабусю і дідусів", — говорить крізь сльози сам Роман.

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"Рому потрібно садити в клітку, він баран, він худоба, він собака, йому не місце в цій школі", — згадує образливі слова мама хлопця.

Зазначимо, що інші учні теж розповіли про приниження.

читайте такожПсихолог розповів, чим дитині загрожує булінг"Мама однієї дитини говорила, що їх збирали в математичному класі і погрожували, щоб діти не підтверджували свої свідчення такі, оскільки якісь заходи до них будуть також застосовані", - зазначає адвокат Ірина Вишнякова.

Додамо, що інформацію про неадеккватного директора підтвердили і вчителі школи.

"Чесно, ходжу (на роботу - Ред.) як на ешафот. Я можу підтвердити. Я ж не випадково була в суді і я підтвердила. Людина, не обов'язково вчитель, просто людина, яка працює з дітьми, зобов'язана підтримувати дитину", — додала класна керівниця Ольга Панченко.

Тим часом батькам Романа тим часом вже кілька разів пропонували перевести його в іншу школу - за 8 кілометрів від села.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що учень 5-го класу школи в селі Малинівка Запорізької області систематично протягом декількох років піддається принизливому відношенню, образам та іншому психологічному насильству з боку вчительки англійської мови, яка до того ж є директором цієї школи.