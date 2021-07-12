"Він веде Україну до знищення": Поклонська виклилилася на Зеленського через статтю Путіна

Наталія Поклонська / УНІАН

Український Керівник Володимир Зеленський змушує жителів країни повірити в "іншу історію, іншу віру", а це шлях до самознищення. Саме так колишня " прокурор Криму (а нині - депутат Державної Думи РФ) Наталія Поклонська прокоментувала статтю президента РФ Володимира Путіна про Україну.

"Керівники України з чудовою акторською майстерністю на відмінно виконують завдання з поділу людей. До подій 2014 року по-справжньому творча людина Володимир Зеленський показував добре кіно про один народ — українців і росіян. Ставши президентом України, обтяживши себе серйозними політичними зобов'язаннями, змушений крутити інше "кіно" і вносити ворожнечу між нами для однієї мети − посіяти ненависть і змусити забути своє коріння, заповіти предків і повірити в іншу історію, іншу віру. І це шлях до самознищення, до втрати української нації як частинки великої слов'янської давньоруської родини", − написала вона.

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Нагадаємо, раніше колишня "прокурор" захопленого Росією Криму, депутат Держдуми Наталія Поклонська відреагувала на українські санкції, які вводять, в тому числі, і проти неї, і звернулася до Президента України.

"Ось вже не думала, що моя прокурорська зарплата може врятувати Україну і запевнити західних партнерів у дієвості і рішучості президента Зеленського. Однак раджу нікому не розкривати деталей грізного рішення РНБО України про накладення персональних економічних санкцій. Інакше засміють. Моя незаконно заарештована зарплатна картка "Райффайзен Банк Аваль", на якій близько 20 000 гривень, — це" істотний удар" по моєму фінансовому стану і внесок в економіку України", - сказала вона.