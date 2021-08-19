"Опариші, щури і мухи всюди": у Запоріжжі побита літня жінка живцем "гниє" на вулиці

Жінка гнила прямо на вулиці / actual . today

У Запоріжжі літня жінка змушена майже місяць жити надворі під деревом в жахливих умовах.

Як повідомив блогер Андрій Лукін у своєму Instagram, жінка не може самостійно пересуватися після побиття невідомими. За його словами, на ситуацію соціальні служби не звертають увагу, в поліції теж не реагують.

За словами мешканки Запоріжжя Людмили, на неї напали і побили, коли вона йшла додому. Житло у неї згоріло, як і документи.

У постраждалої зламані ноги, а також багато інших проблем зі здоров'ям. Через травми жінка змушена "ходити під себе".

"Викликали швидку допомогу, і жінку госпіталізували в лікарню. Повідомляється, що в медзакладі їй "дали якісь ліки і викинули назад під дерево" - мовляв, безкоштовно лікувати ніхто не буде", - зазначив блогер.

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Зараз вона лежить просто біля дороги на вулиці Миколи Ласточкіна (колишня вул.Чапаєва) недалеко від житлового масиву Південний (Піски) в комунарському районі міста. Під нею купа старих ковдр і покривал, кругом різні пакети і сумки, від сонця і дощу - парасолька.

"У жінки там дуже серйозна проблема: у неї здуття живота, під нею там вже опариші, мухи тут...", - сказав шокований блогер і додав, що на ногах сильно помітні пролежні.

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Також він уточнює, що Людмилі надають допомогу деякі волонтери та релігійні організації, забезпечуючи памперсами, водою і деякими продуктами для прожитку, а також медикаментами. Але цього зовсім не достатньо, і головне - немає даху над головою.

"Соцслужби не звертають уваги, на скарги місцевих поліція розводить руками і каже, щоб везли в лікарню. Зі слів самої жінки, поліцейські пропонували місцевим скинути її в болото, яке знаходиться поруч", - передав Лукін.

Він звернувся до чиновників з проханням звернути увагу на цей кричущий випадок, адже постраждала людина практично кинута тут вмирати, і нікому толком немає діла.

Користувачі Мережі з обуренням коментують випадок і дивуються, чому постраждалій не надають належної допомоги.

Пізніше заступник голова Запорізької ОДА Злата Некрасова в Instagram повідомила, що жінці буде надана необхідна медична допомога.

"Бабусю яку знайшли в очеретах побиту, з переломами ніг, звуть Людмила, вона 52 року народження. Зі слів бабусі без житла вона залишилася через племінника, який зараз відбуває покарання в місцях позбавлення волі. А її будинок він продав іншим людям. Умови в яких опинилася жінка дійсно жахають - бруд, опариші, щури, зграї комарів", - повідомила Некрасова.

За її словами, жінку відправлять в міську лікарню #5.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині, в селі Біла Криниця, жінка поскаржилася синові на те, що вона не змогла дочекатися маршрутки. Побачивши водія цієї ж маршрутки в магазині, 26-річний місцевий житель вирішив з'ясувати питання. Однак водій відповів йому лайками.

Син жінки вдарив водія в обличчя, після чого він впав і був госпіталізований. Лікарі діагностували у нього черепно-мозкову травму з переломом основи черепа. Водій перебував у лікарні без свідомості і помер 21 червня.