"Операція з ліквідації": за Шишовим було стеження, поліція про це знала – Білоруський дім

Віталій Шишов / t.me/beldomua

За загиблим главою білоруського дому в Україні Віталієм Шишовим стежили і поліція про це знала.

"За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в Республіці Білорусь про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації", - йдеться в заяві БДУ в Telegram.

У повідомленні підкреслюється, що Шишов стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакууму.

У БДУ переконані, що смерть Шишова – це "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного режиму білоруса", і заявили, що будуть продовжувати домагатися істини в загибелі Віталія.

У свою чергу товариш Шишова Юрій заявив, що глава білоруського дому в Україні не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка.

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"Нас співробітники спецслужби України в приватних бесідах нас попереджали про те, що агентура КДБ в Україні існує і вона збільшується, в тому числі за рахунок потоку біженців. Всіх біженців неможливо контролювати. І Віталій займався верифікацією цих людей. Він був нашою контррозвідкою. ... Так, він знає, що за нами полюють. Судячи з тих обставин за якими було знайдено тіло, тому що співробітники поліції в приватній бесіді сказали, що у нього зламаний ніс. Я підозрюю, що це спецслужби КДБ, або служби спеціальних операцій, які працюють на режим Олександра Лукашенка", - розповів Юрій в ефірі каналу Україна 24.

За його словами, у Шишова були погані передчуття.

Хто такий Віталій Шишов і що про нього відомо:

Віталій Шишов був змушений переїхати в Україну восени 2020 року - після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі.

Він стояв біля витоків створення Білоруського дому в Україні і був головою цієї організації.

В Україні Шишов допомагав білорусам, вимушеним тікати від режиму Лукашенка, проводив акції проти режиму Лукашенка, просував законопроекти, що допомагають його співвітчизникам, формував діаспору в Україні.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві знайшли повішеним главу білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник вчора в Києві.

Його тіло виявили в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Мобільний телефон та особисті речі Віталія вилучені з місця події.

Поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковане під суїцид.