"Операція пройшла успішно": у Дніпрі хірурги дивом врятували вагітну дівчину

Дівчина була тяжко хвора / УНІАН

У Дніпрі провели складну операцію на сонній артерії. Складність хірургічного втручання полягала в тому, що його необхідно було провести 35-річній дівчині, яка перебувала на 25-му тижні вагітності.

Як розповів головлікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко у Facebook, вагітна Христина звернулася за медичною допомогою через страшні головні болі і порушення зору. Вона часто втрачала свідомість. Нейрохірурги провели ангіографію і з'ясували, що дівчина важко хвора.

"Діагноз - гігантська мішкоподібна аневризма лівої внутрішньої сонної артерії, при повному розриві якої порятунку немає. Операція пройшла успішно. Христина при зустрічі з чоловіком і дітьми, обіймаючись, мовчать, розуміючи складність, яку вони пережили", - написав головлікар.

Керівник лікувального закладу також розповів, що дівчину врятувала лікарка Ганна Мостова.

Нагадаємо, раніше у Полтаві посмертно трансплантували органи, а саме дві нирки і печінку. Донором стала жінка, яка померла в результаті інсульту. Отримали донорські органи поки відчувають себе добре.

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Донором для трьох осіб стала молода Українка, яка раптово померла в наслідок інсульту. Родичі покійної надали дозвіл на трансплантацію її органів.

Одну нирку пересадили 15 - річній дівчині з Черкаської області, іншу-жінці, а печінка дісталася чоловікові.

Трансплант-координатор першої лікарні Полтави Галія Мустафіна стверджує, що покійна була здоровою, а тому її органи стали донорськими.