Опубліковано повне відео загибелі мера Кривого Рогу

Костянтин Павлов бродив по будинку з телефоном / Фото Facebook

У Мережі з'явилося повне відео з камер спостереження заміського будинку мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. На кадрах, тривалістю більше півтори години, показана загибель Павлова. Відеоролик опублікував місцевий блогер Олег Єрмолинський на своєму YouTube-каналі.

На записі видно, як Павлов ходить по будинку, нібито тримаючи в руках телефон.

Потім він зупиняється біля дверей і дивиться вдалину. Після цього мер присідає і частково ховається за дверима.

Коли Павлов сів біля відчинених дверей і витягнув ноги, стало видно тільки його голову і шльопанці. Через приблизно 10 хвилин його голова перекинулася і він впав.

Що відомо про смерть Павлова:

15 серпня у селі Вільне неподалік Кривого Рогу було знайдено тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його виявили на веранді будинку. Поруч була рушниця - зареєстрована на покійного і мисливський карабін калібру 7,62 мм.

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У поліції порушити кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Слідство розглядає три версії смерті політика: самогубство, вбивство, необережне поводження зі зброєю.

У мережі опублікували відео, на якому зафіксовано момент самогубства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. На кадрах видно, як Павлов сидить, а потім стріляє собі в груди і валиться на підлогу.