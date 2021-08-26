Опубліковано повне відео загибелі мера Кривого Рогу

З'явився повний запис з камер спостереження під час загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.
У Мережі з'явилося повне відео з камер спостереження заміського будинку мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. На кадрах, тривалістю більше півтори години, показана загибель Павлова. Відеоролик опублікував місцевий блогер Олег Єрмолинський на своєму YouTube-каналі.
На записі видно, як Павлов ходить по будинку, нібито тримаючи в руках телефон.
Потім він зупиняється біля дверей і дивиться вдалину. Після цього мер присідає і частково ховається за дверима.
Коли Павлов сів біля відчинених дверей і витягнув ноги, стало видно тільки його голову і шльопанці. Через приблизно 10 хвилин його голова перекинулася і він впав.
Що відомо про смерть Павлова:
15 серпня у селі Вільне неподалік Кривого Рогу було знайдено тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його виявили на веранді будинку. Поруч була рушниця - зареєстрована на покійного і мисливський карабін калібру 7,62 мм.
У поліції порушити кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).
Слідство розглядає три версії смерті політика: самогубство, вбивство, необережне поводження зі зброєю.
У мережі опублікували відео, на якому зафіксовано момент самогубства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. На кадрах видно, як Павлов сидить, а потім стріляє собі в груди і валиться на підлогу.