"Знову щось вкрали": Україна викрила російське МЗС у плагіаті через відео до Дня Росії

Україна випустила ролик з такою ж концепцією ще в березні / Скріншот instagram.com/dorosh.raw/

Російське Міністерство закордонних справ оприлюднило відеоролик під назвою What is Russia, присвячений Дню Росії. Однак в Україні звернули увагу на те, що ролик з подібною ідеєю і такою ж музикою було опубліковано Києвом ще в березні.

Зокрема, на цей момент звернули увагу автори офіційного Twitter-аккаунта Україна. Вони зазначили, що Росія, по суті, скопіювала в українців ідею контенту, і закликали росіян знайти людей, які створять оригінальний продукт.

"Пошукайте когось, хто буде створювати автентичний контент", - зазначено в повідомленні України.

Далі з посиланням на Instagram наводиться український відеоролик, який було опубліковано ще в березні.

Користувачі Мережі пожартували над росіянами і сказали, що вони "завжди щось крадуть", і могли хоча б змінити музику у відео.

Нагадаємо, 12 травня Російська Федерація, яка є країною-агресором в Україні через анексію Криму та окупацію Донбасу, відзначала День Росії. Оригінальним чином російську державу вирішила привітати Службі безпеки України у Харкові. Біля консульства РФ росіянам нагадали, що українські кіборги в Донецькому аеропорту "стримували фашистів 242 дні".