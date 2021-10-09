"Помаранчевих" областей вже більше, ніж "жовтих": у МОЗ оновили COVID-статистику

У "помаранчевій" зоні вже 15 областей / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники за коронавірусу в регіонах України.

Станом на 9 жовтня, повідомляють у пресслужб і відомства, показники поширення COVID-19 в 15 областях України відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки.

Так, в "помаранчеву" зону потрапили: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.

Статистика / moz.gov.ua

Варто відзначити, що сьогодні до цього списку приєдналася Київська область.

Водночас Одеська область, яка ще вчора була "помаранчевою", сьогодні вже відповідає показникам "жовтої" зони.

Реклама

Варто зазначити, що станом на ранок суботи, 9 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 15 908 жителів країни. У тому числі захворіли 1447 дітей і 298 медпрацівників. За минулі 24 години було госпіталізовано 3 571 осіб; летальних випадків - 250; одужали - 5 364 осіб.

Раніше лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко спрогнозувала, що ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні восени 2021 буде гірше, ніж навесні.

За її словами, уникнути негативного сценарію допоможе дотримання українцями карантинних обмежень та збільшення темпів вакцинації