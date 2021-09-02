Органи розірвало на частини: на Харківщині легковик зніс двох дітей

Дівчина не впоралася з керуванням / НПУ

Трагедія на Харківщині. У Чугуєві легковик збив двох дітей. Вони потрапили до лікарні з важкими травмами.

Як йдеться в сюжеті ТСН, аварія сталася за участю 23-річної дівчини, яка керувала автомобілем. Вона проїжджала нерегульоване перехрестя в той час, як назустріч по проїжджій частині йшли діти.

За попередньою інформацією поліції, дівчина намагалася звернути вліво, але не впоралася з керуванням і збила двох дітей. Медики госпіталізували 10-річну дівчинку та 11-річного хлопчика. У дівчинки - перелом гомілки, проте її життю нічого не загрожує, а ось хлопчик постраждав дуже сильно - у нього розрив внутрішніх органів. Його вже прооперували, проте він досі у важкому стані.

Нагадємо, жахлива ДТП сталася 28 серпня в селі Підберезці поблизу Львова. Аварія за участю вантажівки "ДАФ" і трьох легковиків стала смертельною для школярки.

Також раніше аварія сталася на Клочківському узвозі в Харкові. Автомобіль збив наїзницю з конем. Згодом, тварина померла. Машина сильних пошкоджень не отримала. Відомо про розбите лобове скло і деякі вм'ятини на передній частині машини.