Оргія біля храму в Хмельницькому: з'явилося нове зізнання "героїв" скандалу

У Хмельницькому підлітки потрапили в секс-скандал / t.me/s/catars_is

Отримав продовження скандал в Хмельницькому, де двоє підлітків зайнялися оральним сексом на території православного храму.

Раніше Telegram-канал Катарсис опублікував відео з вибаченнями головних героїв скандалу. Ними виявилися 18-річний Микита Савченко, а його подруга - неповнолітня Марія Муравська.

Пізніше підлітки записали нове відео, в якому також просять вибачення за свій вчинок.

"Хмельницькі унтерменші так бояться отримати по їб*лу, що записали ще по відосу. Також до нас потрапив номер телефону Нікітоса. Телеграму на ньому немає, але якщо подивитися через getcontact - це точно наш пасажир", - йдеться в підписі до опублікованого відео.

Секс-скандал у Хмельницькому: