Оргія біля храму в Хмельницькому: з'явилося нове зізнання "героїв" скандалу

Підлітки попросили вибачення за свій вчинок.
Отримав продовження скандал в Хмельницькому, де двоє підлітків зайнялися оральним сексом на території православного храму.
Раніше Telegram-канал Катарсис опублікував відео з вибаченнями головних героїв скандалу. Ними виявилися 18-річний Микита Савченко, а його подруга - неповнолітня Марія Муравська.
Пізніше підлітки записали нове відео, в якому також просять вибачення за свій вчинок.
"Хмельницькі унтерменші так бояться отримати по їб*лу, що записали ще по відосу. Також до нас потрапив номер телефону Нікітоса. Телеграму на ньому немає, але якщо подивитися через getcontact - це точно наш пасажир", - йдеться в підписі до опублікованого відео.
Секс-скандал у Хмельницькому:
- Раніше повідомлялося про те, що підлітки в місті Хмельницький зайнялися оральним сексом прямо біля церкви. Все це вони знімали на відео і згодом опублікували в соцмережі Instagram.
- На відео юнак спочатку показує себе і дівчину, а потім переводить камеру на храм, і заявив: "Православненько".
- Як з'ясували журналісти "герої" цього відео – 18-річний Микита Савченко і Маша Муравська. Друзі дівчини повідомили, що вона неповнолітня.
- Незабаром "зірки мережі" назвали свій вчинок дурним, після резонансу в мережі.
Автор: Олексій Тичина