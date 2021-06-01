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Оргія біля храму в Хмельницькому: з'явилося нове зізнання "героїв" скандалу

1 червня 2021, 14:43

Підлітки попросили вибачення за свій вчинок.

Микита Савченко та Марія Муравська
У Хмельницькому підлітки потрапили в секс-скандал / t.me/s/catars_is

Отримав продовження скандал в Хмельницькому, де двоє підлітків зайнялися оральним сексом на території православного храму.

Раніше Telegram-канал Катарсис опублікував відео з вибаченнями головних героїв скандалу. Ними виявилися 18-річний Микита Савченко, а його подруга - неповнолітня Марія Муравська.

Пізніше підлітки записали нове відео, в якому також просять вибачення за свій вчинок.

"Хмельницькі унтерменші так бояться отримати по їб*лу, що записали ще по відосу. Також до нас потрапив номер телефону Нікітоса. Телеграму на ньому немає, але якщо подивитися через getcontact - це точно наш пасажир", - йдеться в підписі до опублікованого відео.

Секс-скандал у Хмельницькому:

  • Раніше повідомлялося про те, що підлітки в місті Хмельницький зайнялися оральним сексом прямо біля церкви. Все це вони знімали на відео і згодом опублікували в соцмережі Instagram.
  • На відео юнак спочатку показує себе і дівчину, а потім переводить камеру на храм, і заявив: "Православненько".
  • Як з'ясували журналісти "герої" цього відео – 18-річний Микита Савченко і Маша Муравська. Друзі дівчини повідомили, що вона неповнолітня.
  • Незабаром "зірки мережі" назвали свій вчинок дурним, після резонансу в мережі.
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