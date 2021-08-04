"Оригінальна" схованка: на Житомирщині злодій закопав вкрадений мотоцикл у землю, копи в шоці

Копи ще не бачили такого способу приховати вкрадене / НПУ

На Житомирщині зловмисник викрав мотоцикл і, щоб його не знайшли поліцейські, закопав у землю. Правоохоронці, побачивши незвичну схованку, були шоковані.

Інцидент стався в Олевську. Там 41-річний місцевий житель закопав вкрадений мотоцикл у власному дворі.

Як повідомляє поліція, до правоохоронців звернувся чоловік і розповів, що його мотоцикл "Lonkin 250", який стояв у дворі, раптово зник.

Поліцейські прибули на місце і запідозрили у скоєнні злочину раніше засудженого жителя Олевська.

"Чесно кажучи, ми вперше зіткнулися з таким дивним і трудомістким способом приховування викраденого. Попередньо, яму глибиною близько 2 м чоловік викопав в ту ж ніч. А ось чому прийняв таке рішення, відповіді отримати не вдалося", - йдеться в повідомленні поліції.

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Тепер зловмиснику загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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