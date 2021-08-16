Зброя, інструкції та вибухівка: співробітники СБУ у Херсоні затримали агента розвідки Росії

Підозрюваному загрожує 15 років тюремного ув'язнення / Скріншот YouTube-канал СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали 64-річного жителя Херсона, який тривалий час вчиняв дії, які держава розцінює як державну зраду. Згідно з даними прокуратури, він працює на російські спецслужби, надаючи їм стратегічно важливу інформацію. Під час обшуків у нього вилучили засоби зв'язку, інструкції, зброю і вибухівку.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Херсонської області, співробітники СБУ затримали за підозрою у здійсненні державної зради 64-річного пенсіонера, колишнього військового Збройних сил Радянського Союзу.

За даними прокуратури, чоловік працював на російські спецслужби. Його звинувачують у зборі і передачі росіянам важливих відомостей про соціально-політичну ситуацію в регіоні, обороноздатність і безпеку області, організації системи охорони державних об'єктів та інші відомості. Дії чоловік здійснював виходячи зі своїх ідеологічних переконань про "єдину країну".

У нього вдома правоохоронці провели обшуки, під час яких були вилучені телефони, листування з кураторами, а також зброя і вибухівка.

Що було вилучено у підозрюваного

Засоби зв'язку, які використовувалися для встановлення контактів з кураторами

Листування з інструкціями

Зброя і патрони

Вибухівка

Пенсіонеру було вручено підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України – Державна зрада. Призначено судом запобіжний захід - утримання під вартою або внесення застави на суму близько 2,5 мільйона гривень.

Санкція статті передбачає близько 15 років взяття під варту з конфіскацією майна обвинуваченого.

Нагадаємо, в травні на Закарпатті були затримані троє місцевих жителів, які розклеювали листівки з погрозами угорцям у місті Берегово. За даними СБУ, їх дії проходили під наглядом російських кураторів. За свою роботу зловмисники могли отримати 500 доларів.