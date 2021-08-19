Восени і взимку на Україну чекають Дельта-локдауни - епідеміолог

На Україну чекають нові локдауни / УНІАН

Восени штам коронавірусу Дельта домінуватиме не лише в Європі та в Азії, але і в Україні. Він витіснить інші штами. Такий прогноз озвучив лікар-епідеміолог Сергій Кравченко.

За його словами, потрапляння штаму Дельта на територію України було лише питанням часу, оскільки для інфекційних хвороб кордонів немає, передає Obozrevatel.

"Упродовж кварталу штам Дельта витіснить інші штами та домінуватиме. Тому що він агресивніший, він вражає більш молодих людей, дітей. Значно скоротився інкубаційний період - з 14 до 3 діб. Значно збільшилося базове репродуктивне число, тобто заразність", - зазначив Кравченко.

При цьому, за словами епідеміолога, на Україну чекають нові локдауни.

"Дослідження, яке у нас анонсували, про те, що нібито 40% українських громадян вже мають антитіла до коронавірусу, не витримує жодної критики. Ніхто не знає, яким чином проводилося це дослідження, наскільки воно є репрезентативним. Що стосується пацієнтів, які є імунними і мають відповідний імунітет за рахунок того, що вони перехворіли або вакцинувалися, то, на жаль, їх недостатньо для формування колективного імунітету", - вважає Кравченко.

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читайте такожШтам Дельта - це фініш: учений спрогнозував розвиток пандемії COVID-19За його словами, враховуючи той факт, що епідеміологічна ефективність вакцини значно знизилася, люди будуть продовжувати хворіти, навіть якщо у нас буде провакциновано 100% населення", - вважає лікар.

"Чому вони будуть хворіти? До 5% населення у нас сповідують антивакцинальні настрої, тобто не будуть вакцинуватися за жодних обставин. 2% населення мають протипоказання до вакцинації. Плюс певний відсоток вакцинованих також хворітиме. При зміні погодних умов настане сприятливий період для поширення вірусу. В результаті буде зростання захворюваності та смертності. Єдиним інструментом стримування інфекції є запровадження жорстких обмежувальних заходів. Я думаю, що в осінньо-зимовий період будуть жорсткі карантини, Дельта-локдауни", - резюмував епідеміолог.

Штам Дельта в Україні - про що раніше писав Главред:

Станом на 13 серпня, на території України вже зареєстрували 300 випадків захворювання Дельта-штамом коронавірусу. Тобто загальна кількість епізодів зросла вдвічі.

У Кременці Тернопільської області штам коронавірусу Дельта підтвердили у 9-місячної дитини. Її госпіталізували разом з матір'ю.

В Одеській області в дитячому таборі Молода гвардія, де було зафіксовано спалах коронавірусу, у 30 дітей та трьох вихователів підтвердився Дельта-штам коронавірусу.

Епідеміологи прогнозують, що вже з наступного тижня в Україні кількість хворих на коронавірус почне відчутно зростати, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, в Україні вже зафіксовано понад 300 випадків інфікування штамом Дельта.

Тим часом вчені пояснили, чи можна заразитися штамом Дельта від вакцинованих.