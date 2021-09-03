Восени ситуація з коронавірусом в Україні буде критичною - вчені

Вчені спрогнозували ситуацію в Україні з коронавірусом / Фото Reuters

Українські вчені розповіли про те, в нашій країні прогнозують зростання кількості випадків коронавірусу цієї осені і погіршення епідеміологічної ситуації аж до критичної, що викличе необхідність введення жорстких обмежувальних заходів, аж до тотального карантину, щоб знизити смертність, пише 24 канал.

Коли погіршиться ситуація з коронавірусом?

Як розповів член робочої групи НАН Ігор Іванов, ще в серпні в Україні кількість нових випадків зараження на коронавірус становила 3% на день або 20% на тиждень. З початку осені - в перші тижні вересня - очікують від 3 до 3,5 тисячі інфікованих щодня.

Чи буде колапс у лікарнях?

За його словами, особливих проблем з наявністю місць в лікарнях для пацієнтів з COVID-19 не передбачається, так як в Україні багато тих, хто вже перехворів, відповідно штам "Дельта" поширюється повільніше, ніж в інших країнах.

Прогнози вчених про смертність

У НАН вважають, що показник летальних випадків при третій хвилі коронавірусу складе близько 50 тисяч, тобто не менше, ніж під час попередніх двох, але "з корекцією на вакцинацію".

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Введення тотального карантину

Іванов вважає, що владі України слід вводити тотальний карантин, коли ситуація наближатиметься до критичної.

"Не в самий останній момент, так як карантин починає діяти через 2-3 тижні", - сказав член робочої групи НАН.

Також вчений озвучив думку, що в пік нової хвилі COVID-19 варто обмежувати доступ не щеплених громадян до об'єктів інфраструктури, управління якими слід передати вакцинованим.

Коронавірус в Україні-про що раніше писав Главред:

Станом на ранок п'ятниці, 3 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2693 жителів країни. У тому числі захворіла 171 дитина і 40 медпрацівників. За минулі 24 години було госпіталізовано 826 осіб; летальних випадків - 45; одужали 1 112 осіб.

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький назвав новий специфічний симптом COVID-штаму Дельта.