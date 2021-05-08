Фанатку Басти - доньку судді "відмазали" після їзди у п'яному вигляді - ЗМІ

Студентка Анастасія / скріншот з відео

Студентку Анастасію (передбачувану дочку судді Печерського райсуду Києва Христини Константинової) яка влаштувала скандал своєю заявою про анексію Криму і ображала українців через приїзд російського репера Басти в Україну, в минулому уникла відповідальності за їзду в п'яному вигляді. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила журналістка Євгенія Моторевська.

До посту вона додала скріншоти постанови суду у справі дівчини. Повідомляється, що дівчину з явними ознаками алкогольного сп'яніння зупинили патрульні в 2020 році. Тоді на неї склали адміністративний протокол. Але в Печерському суді, де працюють можливі мати дівчини і вітчим Віктор Кицюк, справу з цього інциденту закрили.

"Колега її батьків, інший суддя Карабань, дівчину карати не став. Дама навіть не змогла прийти до суду, тільки надала письмові пояснення. Вказала, що на машині не їхала, а тільки грілася в ній, а перезбуджений була – тому що посварилася з хлопцем", – розповіла Моторевська.

Також є інформація, що проходити медичне обстеження на вимогу патрульних студентка відмовилася. Але до суду передала довідку, що нібито в ту ніч ніякого алкоголю і наркотичних речовин не вживала. І після справа була закрита.

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