Фанатку Басти - доньку судді "відмазали" після їзди у п'яному вигляді - ЗМІ

Як повідомляють журналісти, в минулому році студентці Анастасії якимось чином вдалося уникнути будь-якого покарання за їзду в нетверезому вигляді.
Студентку Анастасію (передбачувану дочку судді Печерського райсуду Києва Христини Константинової) яка влаштувала скандал своєю заявою про анексію Криму і ображала українців через приїзд російського репера Басти в Україну, в минулому уникла відповідальності за їзду в п'яному вигляді. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила журналістка Євгенія Моторевська.
До посту вона додала скріншоти постанови суду у справі дівчини. Повідомляється, що дівчину з явними ознаками алкогольного сп'яніння зупинили патрульні в 2020 році. Тоді на неї склали адміністративний протокол. Але в Печерському суді, де працюють можливі мати дівчини і вітчим Віктор Кицюк, справу з цього інциденту закрили.
"Колега її батьків, інший суддя Карабань, дівчину карати не став. Дама навіть не змогла прийти до суду, тільки надала письмові пояснення. Вказала, що на машині не їхала, а тільки грілася в ній, а перезбуджений була – тому що посварилася з хлопцем", – розповіла Моторевська.
Також є інформація, що проходити медичне обстеження на вимогу патрульних студентка відмовилася. Але до суду передала довідку, що нібито в ту ніч ніякого алкоголю і наркотичних речовин не вживала. І після справа була закрита.
читайте такожБаста висловився у відповідь на скандал у Києві та " оголошення полювання"
Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- У 2017 році російському реперу Басті (справжнє ім'я - Василь Вакуленко) заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Росією Криму. Заборона на в'їзд в Україну діяла три роки.
- 31 серпня минулого року в Мінкульт надійшов лист від СБУ про зняття заборони в'їзду на територію України і виключення з переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка.
- 4 травня стало відомо, що Баста приїхав до Києва. Чим і спровокував великий скандал.
- На 25 і 26 червня 2021 року концерти Басти заплановані в Києві в залі Stereo Plaza.
- Київська студентка Анастасія Константинова (пізніше з'ясувалося, що вона є дочкою судді Печерського райсуду Києва) записала відео, в якому назвала українців "бидлом", тому що вони нібито "заважають відпочивати її улюбленому Виконавцю". Крім того, вона в зневажливому і зневажливому тоні висловилася про захоплення Росією півострова Крим в 2014 році.