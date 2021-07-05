Залишилося трохи почекати: у Мінсоцполітики пообіцяли незабаром виплатити субсидії

Субсидії перерахують до середини липня / vchasnoua.com

У Мінсоцполітики анонсували виплати субсидій на оплату послуг ЖКГ і пообіцяли зробити це найближчим часом - до середини поточного місяця.

Як повідомили у профільному відомстві, субсидії громадяни України отримають за два місяці поточного року - травень і червень.

"Мінсоцполітики отримало заявку на потребу в коштах для фінансування перепризначених субсидій за травень і червень поточного року і перераховує відповідні кошти в регіони для проведення відповідних виплат. Таким чином, найближчим часом громадяни отримають належні їм суми житлової субсидії за травень-червень поточного року в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві зазначили, що перепризначення житлових субсидій було проведено в автоматичному режимі для домогосподарств, які отримують їх в опалювальному періоді 2020-2021 років на підставі отриманої інформації органи соціального захисту населення провели.

Крім цього, у відомстві уточнили, що вартість одержуваних житлово-комунальних послуг в неопалювальний період зменшується через відсутність послуги Опалення. Тому середній розмір субсидії за ці місяці становить близько 290 гривень на домогосподарство на місяць.

"На опалювальний період субсидія всім таким домогосподарствам, з урахуванням витрат на опалення, буде розрахована автоматично після початку опалювального періоду", - підкреслили в Міністерстві.

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