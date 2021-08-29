Залишила помирати: бабусі закатованої дитини в Черкасах оголосили підозру

Будинок Вікторії Лясової , де був хлопчик / НПУ

З'явилися нові деталі про несамовиту трагедію в Черкасах. Маленький Андрій, якого без свідомості госпіталізували в лікарню з гематомою головного мозку, відірваними губами, погризеними вухами, відірваною частиною статевого органу і слідами від гасіння сигарет, досі в комі. Його стан вкрай важкий. Шансів на життя дуже мало.

Поліція оголосила підозру бабусі, яка, ймовірно, може бути причетна до тортур шестирічної дитини.

Як повідомляє пресслужба поліції Черкаської області, 24 серпня до Черкаського районного управління поліції надійшла інформація від медиків про те, що до реанімаційного відділення Черкаської обласної дитячої лікарні доставлено шестирічного хлопчика з тілесними ушкодженнями.

Вже встановлено, що жінка, яка є хлопчикові прийомною бабусею, не звернулася за професійною допомогою медиків.

"Таким чином, жінка залишила в небезпечному для життя стані і без допомоги травмованого хлопчика, який її потребував і з об'єктивних причин був позбавлений можливості вжити заходів до самозбереження", - стверджують в поліції.

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Горе-бабусі повідомили про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки за частиною 3 статті 135 (залишення в небезпеці) ККУ.

Вона може позбутися волі на строк від трьох до восьми років.

Правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що бабусю важко покаліченої дитини - шестирічного Андрія, виявляється, кілька разів оголошували в розшук. Зокрема, за пограбування з важким насильством. Вікторія Лясова була фігурантом кількох справ. При цьому, місцеві жителі стверджують, що вона протягом багатьох років дивним чином уникала відповідальності за скоєне.

Раніше Главред писав, що 27 серпня стало відомо про трагічний випадок з шестирічним хлопчиком з Черкас. Про це заявив ексдепутат обласної ради Олег Петренко. Дитину знайшли у дворі будинку літніх людей поблизу дитячого парку. Травми на його тілі свідчать про тортури. Також у бідного хлопчика є пролежні, які говорять про те, що він кілька днів лежав без свідомості.